Portugal é campeão europeu de futsal para atletas com síndrome de Down

A seleção portuguesa de futsal para atletas com síndrome Down sagrou-se hoje campeã da Europa ao derrotar na final a anfitriã Itália, por 4-0, numa competição que decorreu em Terni.Um 'hat-trick' de Nélson Morais e um golo de César Morais garantiram a vitória lusa sobre a Itália, campeã do Mundo, na final do campeonato europeu da Federação Internacional de Futebol para Síndrome Down (FIFDS).Portugal, que compete com uma seleção da Associação Nacional de Desporto para Deficiência Intelectual (ANDDI), termina a competição com quatro vitórias e uma derrota.