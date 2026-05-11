Gerard Piqué multado em 200 mil euros por "insider trading"

Ex-jogador do Barcelona comprou mais de 100 mil ações da Aspy Global Services depois de um empresário o ter informado que a Atrys Health estava em negociações para adquirir a empresa. Transação foi feita há cinco anos e CNMV não revelou quanto dinheiro o antigo defesa ganhou com a operação.

O ex-jogador de futebol Gerard Piqué foi multado em 200 mil euros por “insider trading” (abuso de informação privilegiada), após ter comprado ações de uma empresa de saúde e segurança dois dias antes de se saber que esta seria alvo de uma oferta pública de aquisição (OPA).



Gerard Piqué, ex-jogador de futebol. Raúl Terrel / EURPRARC / AP

A sanção imposta a Piqué, defesa espanhol que jogou no Barcelona durante 14 anos, foi anunciada na segunda-feira pelo regulador do mercado financeiro da Espanha, a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que disse, segundo cita o Financial Times (FT), que o antigo defesa cometeu uma “infração muito grave”.

A CNMV não tinha ainda revelado que Piqué estaria sob investigação, tendo a transação sido efetuada há cinco anos. O regulador espanhol afirmou que, no dia 20 de janeiro de 2021, o futebolista comprou 104.166 ações da Aspy Global Services, depois de o empresário Francisco José Elías Navarro ter dito a Piqué que a Atrys Health estava em negociações para adquirir a empresa.

As negociações foram anunciadas publicamente após o encerramento do mercado, dois dias depois. E a 26 de janeiro de 2021, a Atrys lançou uma OPA de 223 milhões de euros pela Aspy. E entre o dia da compra das ações por Piqué e o encerramento do mercado a 27 de janeiro, quando vendeu a sua posição, o preço das ações da Aspy tinha escalado quase 20%.

Elías Navarro, por sua vez, foi multado em 100 mil euros pela “divulgação ilegal” de informação privilegiada.

A CNMV não revelou quanto dinheiro o ex-jogador do Barcelona ganhou com a transação, mas as multas podem chegar a quatro vezes o lucro obtido com a atividade ilícita, segundo o FT.

Piqué e Elías Navarro têm agora o direito de recorrer das conclusões e sanções da CNMV junto do Tribunal Superior de Justiça de Espanha.

A aquisição da Aspy pela Atrys avançou e foi concluída em maio de 2021.