Piloto português Armindo Neves morre durante etapa da Africa Eco Race

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O multicampeão de motociclismo Armindo Neves, de 51 anos, morreu esta quarta-feira enquanto participava na 14º edição da Africa Eco Race, na Africa do Sul. O piloto, natural de Santiago do Cacém, terá morrido já no final da segunda etapa da competição.







Armindo Neves

Armindo Neves

O português destacou-se ao vencer, em 2019, o Troféu Nacional de Veteranos no Campeonato Nacional de Todo-o-terreno.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com o jornal Alto Alentejo, Armindo Neves conduzia uma mota e não resistiu a um acidente na final da tirada que ligou Bousaid (Tunísia) a Tagounite (Marrocos).O piloto cumpria o sonho de participar numa das mais emblemáticas competições de Todo-o-Terreno da atualidade que se realizava de 18 a 30 de outubro, percorrendo as pistas de Marrocos, Mauritânia e Senegal.estreou-se em competições em 1989 e desde então participava em vários campeonatos, somando vitórias. Em 1991, sagrou-se o melhor piloto português no prólogo da Baja Portalegre. Mais recentemente, em 2019, venceu o troféu Nacional de Veteranos no Campeonato Nacional Todo o Terreno.