Peruano Farfán transportado para o hospital após lesão na cabeça

O avançado Jefferson Farfán foi transportado, este sábado, para um hospital de ambulância após ter sofrido uma pancada na cabeça durante o treino da selecção do Peru em Moscovo, reportou a imprensa peruana a acompanhar o Mundial2018.Questionado pela agência noticiosa AFP, o serviço de imprensa dos 'incas' remeteu para "mais tarde" informações sobre o estado do veterano avançado, que se terá magoado na cabeça após um jogo-treino contra uma equipa de jogadores sub-20.Farfán junta-se, assim, ao antigo jogador de Sporting, Sporting de Braga e Rio Ave Alberto Rodríguez, que hoje não se treinou devido a dores na coxa direita, sofrida na derrota com a França (1-0), na segunda jornada do grupo C, que eliminou os peruanos.