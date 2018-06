Sócios votaram, durante a tarde deste sábado, na assembleia-geral destitutiva. As urnas fecharam cerca das 20h30, depois de mais de 17 mil associados terem exercido o seu direito. BdC também votou.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, não vai continuar à frente da presidência do clube de Alvalade. A decisão foi tomada este sábado pelos mais de 17 mil sócios dos "leões" que participaram na assembleia-geral destitutiva, marcada para o Altice Arena. Segundo o Record, a saída de BdC recebeu 65% dos votos, enquanto 35% dos sócios votantes defendeu a continuidade do actual presidente do Conselho Directivo.



As urnas fecharam às 20h30, depois de ter votado o presidente da Mesa, Jaime Marta Soares. Bruno de Carvalho compareceu na reunião magna realizada na Altice Arena, em Lisboa, ao contrário do que tinha dito dias antes, e acabou por votar às 20h05, alguns minutos antes de ser dada ordem de encerramento do recinto.



Depois de Bruno de Carvalho ainda votaram Álvaro Sobrinho, líder da Holdimo, segundo maior accionista da SAD do Sporting - que foi alvo de tentativa de agressão durante a tarde -, e Artur Torres Pereira, presidente da Comissão de Gestão nomeada pela Mesa da Assembleia Geral (MAG) para substituir o Conselho Directivo, entretanto suspenso. O presidente da MAG, Jaime Marta Soares, foi o último a votar, dois minutos antes do fecho das urnas, escoltado por um grupo de polícias à civil.



A contagem dos votos depositados nas mais de 50 urnas iniciou-se às 20h40 e foi feita por funcionários do Sporting e uma empresa de auditora, sob vigilância de dezenas de agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) e elementos de uma empresa de segurança privada. Além disso, o apuramento de resultados foi feito no local onde estavam posicionadas as urnas e à vista dos sócios do clube.



A AG foi convocada por Jaime Marta Soares em 24 de Maio, numa altura em que presidente da Mesa da Assembleia Geral já tinha dito publicamente que se demitira, embora nunca tenha formalizado o pedido. Além da MAG, o clube ficou também sem quórum no Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD), e o Conselho Directivo (CD), liderado por Bruno de Carvalho, perdeu seis membros.



A maioria dos pedidos de demissão surgiram logo após 15 de Maio, dia em que vários futebolistas do plantel e elementos da equipa técnica e do staff foram agredidos na Academia por cerca de 40 adeptos encapuzados, dos quais 27 foram detidos e ficaram em prisão preventiva.



Estes acontecimentos, levaram os futebolistas Rui Patrício, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Battaglia, Bas Dost, Podence, Ruben Ribeiro e Rafael Leão a rescindirem contrato alegando justa causa.



