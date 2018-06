23.06.2018 23:01

Até agora, foram contados os votos das urnas 7 a 21.

Os votos já começaram a ser contados na Assembleia-Geral do Sporting há algumas horas. Segundo a CMTV, considerando a contagem de votos até agora, 61% são a favor da destituição de Bruno de Carvalho e 39%, contra.



As urnas com mais votos são as da 7 a 21, e são estas que já foram contadas. Os resultados agora indicados são provisórios e os oficiais só devem ser conhecidos durante a madrugada.



Resta contar os votos nas urnas 1 a 6. Os resultados oficiais só devem ser revelados de madrugada.