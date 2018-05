O treinador espanhol Pep Guardiola renovou esta quinta-feira contrato com o Manchester City até 2021, após uma época em que levou a equipa ao título de campeã inglesa de futebol, com um recorde de 100 pontos.

Guardiola, de 47 anos, que chegou aos ‘citizens’ há duas épocas, poderá, assim, realizar cinco temporadas no clube, o mais longo período de um treinador desde que o Manchester City ficou nas ‘mãos’ do xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan.

"Estou muito feliz e entusiasmado. É um prazer poder trabalhar aqui", disse Guardiola, em declarações à página oficial do clube.

O antigo futebolista iniciou a sua carreira no FC Barcelona, no qual conquistou três ligas espanholas, três supertaças, duas Taças do Rei, três supertaças europeias, três mundiais de clubes e duas Ligas dos Campeões.

Depois do ‘Barça’, o técnico orientou os alemães do Bayern Munique, sagrando-se campeão em três épocas, e em 2016 assumiu os ingleses do City, clube em que teve apenas sucesso na segunda época, com Taça da Liga e campeonato.

Esta época, apesar dos recordes internos e do título, a grande decepção foi a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões diante do Liverpool, ao perder em Anfield Road por 3-0, e em casa por 2-1.