dos primeiros apoiantes de Bruno de Carvalho.



Contudo, o médico garante não acreditar que tenha sido o presidente leonino o "mandante" das agressões na Academia de Alcochete, na terça-feira.

Eduardo Barroso, médico e antigo presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, disse em entrevista à SIC Notícias que Bruno de Carvalho não tem condições para continuar como presidente do Sporting."Neste momento o Sporting precisa de alguém que consiga sarar as feridas. Bruno de Carvalho fez um trabalho notável, a nível da reestruturação financeira e da recuperação do clube. Mas neste momento não tem condições para continuar. Mas acho que deve ser ele a fazer a sua análise e a decidir junto da mulher e dos amigos mais próximos. Se pode sair com dignidade? Acho que pode sair com dignidade", disse Barroso, um"Eu conheço o Bruno de Carvalho bem. É impensável dizer que ele é o mandante desta situação, é difamatório", disse Eduardo Barroso.

"Isto tem que ser resolvido nos próximos dias, nos próximos dois ou três dias ele tem de fazer essa análise. E custa-me dizer isto mas – a culpa é dele porque não me atendeu as chamadas nem respondeu às mensagens, deve estar assoberbado – neste momento devo reconhecer que ele não tem condições", sublinhou o médico.



Barroso reconhece que Bruno de Carvalho cometeu muitos erros mas que "este último" não foi um erro do presidente do Sporting.



Questionado sobre o que diria ao presidente dos "leões", Eduardo Barroso respondeu: Se me atendesse dizia-lhe para parar". O antigo presidente da mesa da Assembleia Geral contou durante a entrevista que Bruno de Carvalho não lhe atende o telemóvel nem responde às mensagens porque "deve estar assoberbado".