Pedro Pichardo vence finalíssima da Diamond League

O português Pedro Pablo Pichardo venceu esta quinta-feira a finalíssima da Diamond League, ao levar a melhor sobre toda a concorrência no meeting final realizado em Zurique, na Suíça.





Num concurso no qual chegava como grande candidato e com a conquista olímpica de Tóquio ainda na memória, o atleta do Benfica confirmou o estatuto e venceu com um melhor salto em 17.70 metros, conseguido no último ensaio. Para casa leva o título da mais importante liga do atletismo, mas também um bem chorudo cheque de 30 mil dólares (25,5 mil euros).Líder praticamente desde o começo do concurso, com 17.26 metros, Pichardo ainda foi ameaçado por Hugues Fabrice Zango (com 17.20), mas acabou por reservar o melhor para o final, com salto muito bem conseguido que o colocou na frente do concurso com precisamente meio metro de margem para o registo do atleta do Burkina Faso, que em Tóquio havia sido terceiro, com 17.47. A fechar o pódio ficou o argelino Yasser Triki, com 17.03.Presente no mesmo concurso, Tiago Pereira foi quinto, com 16.61 metros, bastante longe do pódio.