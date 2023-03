Pichardo responde a Nélson Évora: "Não sou uma prostituta, nem como tu que saíste mal do Benfica porque te ofereceram mais"

Descubra as

Pichardo tem como melhor marca 18,08 metros, ainda como cubano, em 2015. Esta disputa de marcas foi reacesa nas redes sociais. "Até porque já era o 'campeão' mas nunca me tinhas ganho, na tua carreira só ganhaste 2 vezes e a tua melhor marca é 17,74 metros e eu salto mais do que isso de leggings compridas e chapéu. Nunca foste a minha referência como atleta nem como pessoa. Ficas a falar de Tóquio. Ok... Quando saíste lesionado eu já não estava na pista porque fiz a qualificação logo no primeiro ensaio. Então, como queres que eu fale contigo? Passar 11 anos para teres um documento português não te faz mais português do que ninguém, ou seja, do que eu, que tive em pouco tempo. Afinal, adquirimos os dois nacionalidade portuguesa o que quer dizer que não nascemos cá. Dizes não ter nada contra mim mas o teu colega agora espanhol também teve documentos rápidos e foste um dos primeiros a dar-lhe os parabéns. Sempre que tens uma oportunidades falar do Pichardo. Sê homem e fala diretamente para a pessoa e ou para o clube com o qual tens os problemas. Para de falar de mim que já pareces uma menina quando gosta de um rapaz. És bonito mas não sou gay. Sempre fiquei no meu cantinho, mas chega de humildade e de ficar calado. Podes ter a tua história e és o Nélson Évora como disseste mas eu também tenho a minha e sou o Pichardo. Quando fores vencedor da Diamond League, saltares 18 metros e tiveres os meus títulos em um ano então falamos de campeões. 'Mó Cota', sou melhor do que tu... aceita. Tu sabes"", garantiu Pichardo, de 29 anos, pelas redes sociais.