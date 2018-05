Pedro Guerra e José de Pina trocam insultos e ameaças em directo

O comentador pelo Benfica levantou-se e encostou a mão e a cara ao comentador pelo Sporting, no programa Prolongamento. Veja o vídeo.

Pedro Guerra, comentador pelo Benfica no programa Prolongamento, da TVI24, exaltou-se durante o programa, pedindo explicações a José de Pina depois de insultos do sportinguista que disse que Guerra era um "nojo de pessoa" e um "animal".



Pina levantou-se, encostou a mão a José de Pina e ameaçou: "Diga isso outra vez, estou a avisá-lo". O guionista não reagiu.



O moderador, Joaquim Sousa Martins, lamentou a linguagem e as ameaças físicas, chegando a admitir pôr termo ao programa e a pedir aos membros do painel para se dirigirem à direcção de informação para acabar com as queixas e trocas de insultos entre Pina e Guerra.

Sousa Martins insurgiu-se mesmo contra Pedro Guerra e avisou: " Não te admito que te levantes com ameaças físicas".

José de Pina deixou o desafio, por duas vezes, à estação de Queluz de Baixo. "Quero saber o que é que a direcção da TVI vai fazer perante isto".