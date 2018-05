Esquema é denunciado esta terça-feira em exclusivo no Correio da Manhã.

Segundo o Correio da Manhã, o Ministério Público está a investigar o esquema de corrupção do Sporting para ser campeão de andebol.



O Sporting foi campeão de andebol na época 2016/2017, depois de um jejum de 16 anos. Contudo, uma investigação do Correio da Manhã dá conta que este título está sob suspeita de fraude devido a um esquema de corrupção com a compra de equipas de arbitragem.



Um antigo "corruptor" revelou ao CM que terá colaborado nos esquemas de corrupção em Alvalade, que levava dois mil euros a árbitros para beneficiar o Sporting - directa ou indirectamente. A mando de André Geraldes, actual director de futebol do Sporting, o "corruptor" revelou que existe, inclusive, o registo do Sporting comprar uma derrota do FC Porto frente ao Benfica, para que o Sporting ficasse isolado no primeiro lugar.