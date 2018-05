"As pessoas disseram aquilo que pensavam e isso é bom porque no futebol é algo necessário. Temos um objetivo para cumprir, não podemos esquecer aquilo que aconteceu mas vamos ter que nos superar", rematou o líder sportinguista.



Bruno de Carvalho considerou ainda que o terceiro lugar no campeonato e consequente afastamento da Liga dos Campeões da próxima época constituem um "rude golpe" para o Sporting no que respeita ao planeamento para 2018/19.



"O objetivo não era o segundo, mas 'do mal o menos', como disse o treinador. E infelizmente acabamos em terceiro e não conseguimos atingir esse objetivo e continuo a dizer. Lembrem-se que não gerimos só títulos, gerimos também orçamentos e a nível de perspetivas foi um rude golpe, mesmo rude, do que era o planeamento da próxima época", afirmou o presidente leonino.



Bruno de Carvalho admitiu em entrevista à Sporting TV, esta segunda-feira à noite, depois da reunião com Jorge Jesus e a SAD, que o clube vive um momento de frustração por não ter conseguido alcançar o segundo lugar da liga portuguesa."Os sportinguistas merecem que se acabe a época com uma alegria", começou por dizer o presidente dos leões. O Sporting vai disputar este domingo a final da Taça de Portugal contra o Desportivo das Aves, podendo alcançar o segundo título da época, depois de terem conquistado a Taça da Liga.Para Carvalho, de forma a alcançar a vitória no jogo, a equipa deve estar focada e com os pés bem assentes na terra, revelando ainda que a reunião que teve então com os jogadores foi "muito aberta e honesta".