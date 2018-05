A lista de pré-convocados vem com algumas novidades. Lista final será conhecida na quinta-feira.

O seleccionador nacional, Fernando Santos, indicou esta segunda-feira à FIFA uma lista de 35 jogadores da qual sairá o grupo de convocados para o Mundial'2018. O lote final de 23 eleitos será conhecido na quinta-feira ao início da noite.



Do lote de pré-convocados, destaque para a presença de Paulinho, avançado do Sp. Braga, assim como de Sérgio Oliveira, médio do FC Porto, ou de Mário Rui, do Nápoles.



Os pré-convocados



Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe) e Rui Patrício (Sporting)



Defesas: Antunes (Getafe), Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Inter), José Fonte (Dalian Yifang), Luís Neto (Fenerbahçe), Mário Rui (Nápoles), Nélson Semedo (Barcelona), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Rolando (Marselha) e Rúben Dias (Benfica)



Médios: Adrien Silva (Leicester), André Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham), João Moutinho (Mónaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Sporting)



Avançados: André Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Éder (Lokomotiv), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência), Nani (Lázio), Paulinho (Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas) e Ronny Lopes (Mónaco)