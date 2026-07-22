Patrick Morais de Carvalho lamenta morte de Luís Represas: "Foi um grande embaixador do Belenenses"

Presidente dos azuis fala num "ser humano muito generoso" e sempre pronto a ajudar sem pedir algo em troca

Patrick Morais de Carvalho lamentou esta quarta-feira, em declarações a Record, a morte de Luís Represas. O presidente do Belenenses falou de um "ser humano muito generoso" e de alguém que, "nos últimos anos", "foi um grande embaixador do clube", do qual era adepto.



Luís Represas em 2006 na apresentação da Corrida das Salésias ao Restelo Gika Canoso

"Em primeiro lugar, lamentar muito porque recebi a notícia com muita tristeza. Embora tivesse conhecimento, porque tinha ligação direta com ele, que estava doente, foi com muita tristeza e choque que hoje de manhã tive conhecimento que faleceu. Nos últimos anos aproximou-se muito do clube e não me esqueço do contributo sempre muito generoso e voluntário que deu, sempre completamente interessado em tudo. Sempre que o clube precisou dele, sempre que eu precisei dele, ele disse presente. E sempre com uma grande disponibilidade", começou por frisar.

E prosseguiu, enumerando algumas das iniciativas do Belenenses em que Luís Represas marcou presença ao longo do tempo: "Esteve na nossa gala do centenário a cantar, mais recentemente na inauguração do Miradouro dos Rapazes da Praia, no âmbito da requalificação do Topo Sul do Estádio do Restelo, onde também cantou e esteve presente... Amava realmente o Belenenses. É uma grande perda para nós e para Portugal. É um dos maiores intérpretes da música portuguesa, quer com os Trovante, quer a solo. Pessoalmente perdi um amigo, com o qual tinha uma relação próxima e forte, e o Belenenses perde um dos seus e Portugal um grande artista e um grande homem e pessoa".

A fechar, o dirigente de 56 anos destacou, uma vez mais, o amor que o cantor sentia pelos azuis: "Foi um grande embaixador do Belenenses nos últimos anos e alguém que esteve sempre muito presente. Bastava eu telefonar-lhe e falar em algo que ele imediatamente se disponibilizava. E muitas vezes até chegou a mudar a agenda dele para, de forma generosa, ajudar o Belenenses. Deixa uma marca grande e a mim, pessoalmente como presidente, sempre foi um grande apoio até em termos públicos. E não posso esquecer isso. Um ser humano muito generoso que não pedia nada em troca", destacou, antes de rematar com uma garantia: "Com certeza que faremos qualquer coisa [para o homenagear], porque merecia".

Recorde-se que Luís Represas morreu esta quarta-feira aos 69 anos, vítima de doença prolongada. Entretanto, o Belenenses já emitiu uma nota de pesar.

A carregar o vídeo ... Quando Luís Represas cantou o '125 azul' na gala do centenário do Belenenses