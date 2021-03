Patrícia Mamona apura-se para a final do triplo

Patrícia Mamona garantiu hoje a passagem à final do triplo salto dos Campeonatos da Europa em pista coberta, fazendo nas qualificações um salto de 14,43 metros, a um centímetro do seu recorde nacional.







Em Torun, Polónia, bastou um salto a Mamona para se apurar para domingo, por larga margem, resolvendo cedo o compromisso das qualificações.Com este salto, subiu a segunda melhor europeia do ano, logo atrás da grega Paraskeví Papahrístou, que hoje também se apurou para a final com um registo apenas, mas a 14,39.A final do triplo salto disputa-se domingo às 16:20 (hora de Lisboa).Os dois portugueses que competiram nas eliminatórias de 3.000 metros, Isaac Nader e Samuel Barata, não passaram à final.Destaque para Samuel Barata, sexto na sua série, com 7.53,39 minutos, recorde pessoal por larga margem e que o leva a terceiro luso de sempre, logo atrás dos olímpicos Rui Silva e Luís Feiteira, já retirados.Nader, que correu numa das outras séries, foi nono com 7.58,10.No conjunto das três séries, Barata termina a competição em 16.º e Nader em 22.º.Também hoje de manhã, Carlos Nascimento correu na primeira ronda dos 60 metros, para ser segundo na sua série, com 6,68 segundos, o que lhe deu apuramento direto para as semifinais, que se disputam ainda hoje.Nascimento conseguiu a 14.ª marca entre os 65 atletas inscritos.