Sporting vence Santa Clara com golo nos descontos e bate recorde

EPA/JOSE SENA GOULAO

No estádio José Alvalade, o Sporting marcou o primeiro golo aos 22 minutos, por intermédio de Pedro Gonçalves, que é o melhor marcador da prova com 15 golos apontados, mas o Santa Clara empatou aos 84, por Rui Costa, com Coates a conseguir o golo do triunfo aos 90+3.Com este triunfo, o Sporting, que ainda não perdeu qualquer jogo na competição, conseguiu, pela primeira vez na sua história, completar invicto as primeiras 22 jornadas da I Liga.Os 'leões' lideram o campeonato com 58 pontos, mais 12 que o Sporting de Braga, 13 que o FC Porto e 16 que o Benfica, todos com menos um jogo, enquanto o Santa Clara está em sétimo, com 28 pontos.