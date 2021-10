O melhor ano de Filipa Martins depois de vários sucessos

Depois de ter sido apurada para a final do all around em sexto lugar e em oitavo lugar para a final de paralelas assimétricas na quinta-feira passada, 21 de outubro, a ginasta portuguesa Filipa Martins terminou em 8º lugar na final das paralelas assimétricas nos Mundiais de ginástica artística, em Kitakyushu, no Japão. Filipa considera que este é o melhor ano da sua carreira. Um percurso ainda assim recheado de pontos altos, como recordamos.



Já na terça-feira, a 19 de outubro, a jovem de 25 anos conseguiu ser a primeira ginasta portuguesa a chegar a uma final mundial de aparelhos, com a oitava melhor pontuação entre as atletas apuradas onde demonstrou o movimento que tem o seu nome o "Martins". Filipa também conseguiu apuramento para a final do all around no sexto lugar.



"Estou super contente com os resultados que consegui nas qualificações. Nas paralelas foi mesmo em último lugar, mas foi fantástico, porque foi a primeira vez que consegui. E no all around passei em sexto, o que foi muito bom", admitiu à Federação de Ginástica de Portugal.