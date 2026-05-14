Paris Saint-Germain conquista 14.º título de campeão francês, o quinto seguido

O Paris Saint-Germain encerra a 88.ª edição do principal campeonato nacional na capital francesa, mas no terreno do rival Paris FC, no domingo.

O Paris Saint-Germain, atual campeão europeu e finalista da Liga dos Campeões, assegurou hoje a conquista do título francês, o seu 14.º e quinto consecutivo, ao vencer o Lens, por 2-0, em jogo em atraso da 29.ª jornada.



PSG conquista 14.º título de campeão francês, o quinto seguido AP

O georgiano Khvicha Kvaratskhelia deu vantagem aos parisienses, aos 29 minutos, e o jovem senegalês Ibrahim Mbaye, de 18 anos, aos 90+3, confirmou o triunfo por 2-0 dos parisienses, que asseguraram o primeiro 'penta' do clube, ao somarem 76 pontos, mais nove do que o adversário de hoje, segundo classificado, com 67, com uma jornada por disputar.

Os internacionais portugueses Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos estão entre os comandados pelo espanhol Luis Enrique, que, após mais uma consagração, vão disputar a segunda final da Liga dos Campeões consecutiva, no próximo dia 30, frente aos ingleses do Arsenal, ‘carrascos’ do Sporting.

O Paris Saint-Germain encerra a 88.ª edição do principal campeonato nacional na capital francesa, mas no terreno do rival Paris FC, no domingo.

Este é o 14.º cetro do Paris Saint-Germain – que reforçou o domínio do historial, com mais quatro do que o Saint-Étienne – e o 12.º desde 2012/13, deixando escapar apenas os títulos em 2016/17, para o Mónaco, de Leonardo Jardim, e 2020/21, para o Lille.

Os cinco títulos seguidos são um feito inédito para o clube parisiense, que fica a dois do recorde de sete consecutivos do Lyon, entre 2001/02 e 2007/08.