Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Desporto

Estrangeiros de "países de risco" com bilhetes para o Mundial não têm de pagar caução

Lusa 13 de maio de 2026 às 21:02
As mais lidas

Entre os países abrangidos encontram-se Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Senegal e Tunísia, cujas seleções estão qualificadas para o Mundial2026.

A administração norte-americana anunciou hoje a suspensão da exigência de cauções até 15 mil dólares (cerca de 12.800 euros) para adeptos estrangeiros com bilhete confirmado para o Campeonato do Mundo de futebol de 2026.

Fãs de países de risco isentos de caução no Mundial 2026
Fãs de países de risco isentos de caução no Mundial 2026 AP Photo/Noah K. Murray

A decisão foi anunciada pelo Departamento de Estado norte-americano e aplica-se a adeptos abrangidos pelo sistema 'FIFA Pass', criado para acelerar o processamento de vistos para a competição, que arranca em 11 de junho e será organizada por Estados Unidos, Canadá e México.

"Os Estados Unidos estão entusiasmados por organizar o maior e melhor Campeonato do Mundo da história", afirmou a secretária adjunta para os Assuntos Consulares, Mora Namdar, acrescentando que o país vai dispensar as cauções para adeptos qualificados que tenham adquirido bilhetes para jogos do torneio.

A medida representa uma flexibilização excecional das regras migratórias impostas pela administração norte-americana, que no último ano introduziu cauções entre cinco mil (aproximadamente 4.200 euros) e 15 mil dólares para viajantes de países considerados de maior risco em matéria de permanência ilegal ou segurança.

Entre os 50 países abrangidos pelas exigências de caução encontram-se Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Senegal e Tunísia, cujas seleções estão qualificadas para o Mundial2026.

A política migratória dos Estados Unidos tem sido alvo de críticas de organizações de direitos humanos e entidades ligadas ao turismo, que alertam para dificuldades no acesso de adeptos estrangeiros ao torneio.

A Amnistia Internacional e várias associações norte-americanas emitiram recentemente um aviso dirigido a viajantes internacionais, enquanto o setor hoteleiro alertou para o impacto das restrições na procura ligada ao Mundial.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e conta pela primeira vez com 48 seleções, incluindo Portugal, numa inédita organização tripartida entre Canadá, México e Estados Unidos.

Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Estrangeiros de "países de risco" com bilhetes para o Mundial não têm de pagar caução