A carregar o vídeo ...

Vários progenitores dos jogadores da equipa de Sub-12 do Sporting que marcou presença no torneio Costa de La Luz Cup, evento disputado durante o fim de semana em Punta Umbria, província espanhola de Huelva , foram ameaçados de morte e tiveram de ser evacuados do recinto por razões de segurança.

A confusão instalou-se durante a meia-final do troféu que o Sporting disputou às 16h30 de domingo, frente ao Málaga, supostamente após um dos miúdos dos leões ter sido agredido com uma cotovelada num lance acabou por não ser devidamente sancionado.

Inconformado, o pai da criança portuguesa dirigiu-se ao árbitro, uma mulher, para explicar o sucedido. Quando regressou à bancada foi confrontado com protestos dos pais dos jogadores espanhóis do Málaga. Momento de apreensão que só não chegou a vias de facto pela rápida intervenção da equipa de segurança do evento.