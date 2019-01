Luisão será treinador-adjunto de Bruno Lage no Benfica

Uma mudança imediata na equipa técnica do Benfica deverá passar pela entrada de Luisão a adjunto. O antigo capitão irá, tudo indica, assumir estas funções com o técnico interino, Bruno Lage, e a ideia é que continue quando for apresentado o futuro treinador.

O plano do presidente encarnado é cristalizar o brasileiro no cargo, independentemente de quem se sentar no banco, uma situação que se tem verificado nos últimos anos com Pietra, que trabalhou diretamente com Jorge Jesus e Rui Vitória.

