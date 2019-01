O agora ex-treinador do Benfica está, até informação em contrário, sem clube. No final de novembro do ano passado tinha recebido uma proposta para ir treinar um clube saudita.

Rui Vitória, o treinador que levou o Benfica ao tetracampeonato com os títulos nacionais de 2016 e 2017, foi afastado esta quinta-feira do comando da equipa portuguesa, após uma sucessão de maus resultados.

O técnico foi substituído interinamente por Bruno Laje, treinador da equipa B do Benfica, notícia avançada também esta quinta-feira pelo clube das águias.

Já em novembro de 2018 falava-se na saída do técnico, quando o Benfica estava a ser criticado por maus resultados, comentados pelo então treinador do Benfica e o presidente do clube Luís Filipe Vieira numa conferência de imprensa.

Na mesma ocasião, Luís Filipe Vieira revelou que Vitória tinha recebido uma proposta milionária onde iria "ganhar por ano seis milhões de euros ou dólares". Segundo o jornal Record, o clube em causa seria o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e rival do Al-Hilal de Jorge Jesus, que teria alegadamente um contrato disponível para o português.

A Bola, por outro lado, avançou que a proposta teria partido do Al-Wehda, também da Arábia Saudita.

Na segunda-feira, após o Benfica ter sofrido uma goleada na Alemanha pelo Bayern de Munique, num jogo da Liga dos Campeões, e ter perdido com o Portimonense por dois autogolos, a imprensa saudita indicava que Vitória estaria muito perto de se comprometer com o Al-Nassr. Horas depois, o então treinador do Benfica negou a informação. "Não há nada para falar em relação a isso, deixem-nos trabalhar à vontade. Estou aqui com enorme gosto e prazer e não estou aqui para comentar propostas. Irei ficar no Benfica, estou muito bem", garantiu o técnico no final do jogo de empate com o Desportivo das Aves para a Taça da Liga.

De acordo com A Bola, o treinador continuará a receber salário do Benfica enquanto não encontrar um novo clube.