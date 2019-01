Jogador de baixo gabarito, treinador de educação física e treinador, Rui Vitória fez história no Benfica, ao conseguir o tetracampeonato. Mas caiu em desgraça e foi dispensado.

"Como eu não o qualifico como treinador, não é meu colega. Para ser treinador tem de se ser muito mais do que aquilo." Foram estas as duras palavras proferidas por Jorge Jesus quando questionado sobre o seu sucessor no comando técnico do Benfica, Rui Vitória. O então treinador do Sporting acrescentou ainda: "Vamos ver se aquele Ferrari continua a andar". Vitória respondeu com a conquista do tri-campeonato e o inédito (na história do clube) tetra. Depois perdeu o penta para o FC Porto e desde então caiu do estado de graça que adquirira junto dos benfiquistas devido aos dois campeonatos vencidos.



E é nesse estado de ídolo caído que Rui Vitória, 48 anos, abandona o comando dos encarnados. O Benfica anunciou esta quinta-feira que o treinador sai do clube, depois de uma derrota por 2-0 frente ao Portimonense esta quarta-feira. Este foi o último de uma série de resultados aquém do que era esperado pelo clube e pelos sócios e adeptos.



Quando chegou ao comando dos encarnados, o clube estava ainda em estado de sítio, depois de Jorge Jesus ter trocado o banco das águias pelo do clube rival, o Sporting. Jesus deixava um clube com o qual acabara de alcançar o bi-campeonato. Vitória pegou na equipa em 2015 e conseguiu o troféu do campeonato em 2016 e 2017.



Mas o treinador não deu ao clube apenas dois campeonatos, mas também uma Taça de Portugal (2017), uma Taça da Liga (2016) e duas Supertaças (2017 e 2018).



Apesar dos títulos, os adeptos não estavam inteiramente satisfeitos com o treinador. Pediam um clube diferente. E as críticas adensaram-se quando, na Liga dos Campeões, foi eliminado sem ter conseguido um único ponto. Uma má campanha que se repetiu na presente temporada, com o Benfica a conseguir resultados abaixo dos esperados.





A campanha de 2017/2018 tornou o Benfica na pior equipa portuguesa de sempre na Liga dos Campeões , ao terminar a fase de grupos sem qualquer ponto.

No campeonato, a derrota por 2-0 no reduto do Portimonense, na quarta-feira, depois das sofridas face a Belenenses e Moreirense, fez o Benfica cair para o quarto lugar e acabou por ser a 'gota de água', depois de a 'chicotada' já ter estado para acontecer precisamente após o desaire com os bávaros e perante forte contestação dos adeptos.A ascensão de Rui Vitória foi particularmente veloz, no mundo do futebol nacional. Em 2015 assumiu o comando da equipa nacional com mais títulos, cinco anos depois de ter deixado as aulas de educação física na escola secundária Gago Coutinho, em Alverca. Era, ao mesmo tempo, treinador do Fátima.Antes tinha sido jogador de futebol, mas não tinha tido uma carreira estelar. Passou pelo Fanhões, Vilafranquense, Alverca, Seixal, Casa Pia e Alcochetense, e o passo seguinte foi a licenciatura na Faculdade de Motricidade Humana, em busca de maiores sucessos como treinador.Esteve no Vilafranquense entre 2002 e 2004, seguiu depois para treinar a equipa de juniores do clube da Luz, onde esteve até 2006 e depois rumou ao banco do Fátima, onde esteve até 2010. Neste clube conseguiu duas promoções à II Liga e um título do terceiro escalão, em 2009, que lhe abriram as portas do campeonato principal.No principal campeonato nacional estreou-se pelo Paços de Ferreira e, na sua primeira época, terminou em sétimo lugar e marcou presença na final da Taça da Liga, que perderia contra o Benfica. Passou depois para o Vitória de Guimarães. Com a equipa venceu a Taça de Portugal , em 2013. Dessa vez não concedeu o jogo ao Benfica.À frente dos encarnados, Vitória conseguiu bater um recorde de pontos no campeonato, com 88, deixando para trás o Sporting de Jesus.Apesar dos sucessos, a relação com os adeptos foi-se deteriorando e chegou mesmo a ser despedido e readmitido pelo presidente que lhe deu a oportunidade polémica: Luís Filipe Vieira . No entanto, o susto não parece ter surtido os efeitos pretendidos. E o treinador perdeu o controlo do Ferrari.Surge a incógnita de quem será o próximo treinador das águias. Nas últimas semanas tem-se falado no nome de Jorge Jesus, atualmente na Arábia Saudita a treinar o Al Hilal. Tem-se falado também que Vitória terá recebido uma proposta vinda daquele país, para um clube rival daquele que é treinado por Jesus. No entanto, não há ainda certeza sobre quem será o próximo treinador do Benfica. Por enquanto ficará a cargo do ex-técnico do Benfica B, Bruno Lages, confirmou a direção do clube.