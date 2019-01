Benfica: a telenovela segue dentro de momentos

A história podia ser contada assim: era um vez uma Instituição (o Benfica) que teve muito sucesso, mesmo a nível mundial, nas décadas de 60 e 70, mas que atravessava uma grave crise no início do século XXI. Nessa altura, chegou à presidência da Instituição, disposto a salvá-la, um senhor (a que vamos chamar de señor Ordoñez, no papel de Luís Filipe Vieira).

Até aqui, tudo plausível. Mas, para que o enredo ganhe interesse e se torne mais telenovela latina de terceira categoria, vamos romanceá-lo. O señor Ordoñez queria encontrar o par ideal, que o ajudasse a trazer sucesso à Instituição e lhe desse filhos (as taças e campeonatos).

Assim, procurou pelo mundo esse par ideal. Não foi fácil, e no início teve várias relações (basta lembrar os muitos treinadores do Benfica desde 2003, quando o señor Ordoñez/Vieira assumiu a presidência – foram sete nos primeiros seis anos, de Jesualdo Ferreira a Quique Flores, passando por José António Camacho, Giovanni Trapattoni ou Ronald Koeman).

Talvez devido à juventude e fogosidade do señor Ordoñez, as relações duravam pouco e acabam à mínima contrariedade (leia-se, derrota). Houve pelo menos uma delas que causou arrependimento no señor Ordoñez, que mais tarde lamentou não ter dado mais tempo a Fernando Santos, entretanto uma figura de grande sucesso na nação.

Depois de muito procurar, o senõr Ordoñez iria finalmente apaixonar-se. Foi em 2009, quando surgiu Marisol (no papel de Jorge Jesus). Com um discurso apelativo e cheio de confiança, avisou logo que com ele as coisas iriam funcionar a dobrar. Marisol tinha gostos caros, mas o primeiro ano foi de lua-de-mel e também muito proveitoso (um campeonato e uma Taça da Liga). Apesar da fogosidade de Marisol (que pode ser traduzido por futebol com "nota artística"), nos três anos seguinte as coisas já não correram tão bem, muito por influência de um aristocrata do Norte (Pinto da Costa), que colocou pauzinhos na engrenagem da Instituição e ainda por cima chegou a andar a fazer olhinhos a Marisol.

O pior de todos foi o terceiro ano, quando a relação esteve por um fio, devido a três insucessos inesperados: num registo telenovelístico, mas mais do domínio do realismo mágico, talvez inspirado num conto de Gabriel Garcia Marquez, poderíamos dizer que Marisol teve três abortos espontâneos num espaço de três semanas, as mesmas em que o Benfica perdeu o campeonato para o FC Porto com o golo de Kelvin aos 92 minutos, a Liga Europa para o Chelsea também nos descontos e a Taça de Portugal para o Vitória de Guimarães depois de estar a ganhar por 1-0.

Todos os principais funcionários da Instituição e amigos do señor Ordoñez lhe diziam que era melhor por termo à relação com Marisol, mas, como ouvimos frequentemente nas telenovelas, às vezes é preciso "dar um tempo" (neste caso, as férias de Verão). Na época seguinte, a relação começou tremida, mas o señor Ordoñez iria ter a maior recompensa por ter sido paciente: quatro filhos, isto é, uma supertaça, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e um campeonato.

A relação já não era a mesma, até porque Marisol continuava a exigir muitos luxos ao señor Ordoñez (leia-se, jogadores que custam milhões) e não apostava nos produtos de qualidade que tinha no seu quintal (a famosa formação, tão cara ao señor Ordoñez). Mas continuou a ser proveitosa (mais um campeonato e uma Taça da Liga).

Só que o señor Ordoñez fartou-se dos caprichos e das exigências milionárias de Marisol e decidiu trocá-la por alguém mais comedido e sem a mania das grandezas. Feito o divórcio (que, afinal, iria ser litigioso), o novo casamento arranjou-se após uma negociação com uns amigos do Norte (Vit. Guimarães) e chegou Marilu (no papel de Rui Vitória).

Será que a relação mais profícua vai ser reatada?

O primeiro ano foi igualmente de lua-de-mel. Marilu, numa livre adaptação novelística, teve trigémeos (campeonato e Taça de Portugal e da Liga), apesar do fim da relação entre o señor Ordoñez e Marisol ensombrar o novo enlace. Marisol passou-se para os grandes rivais dos viscondes (Sporting), que com esta guerra, alimentada pelas megalomanias de Marisol, quase faliram, e ouve acusações de parte a parte, promessas de levar os casos a tribunal e exigências de inmenizações.

Marisol aproveitava ainda todas as oportunidades para apoucar Marilu, como daquela vez em que a acusou de não saber guiar o Ferrari que o señor Ordoñez lhe pôs nas mãos. O señor Ordoñez, com a ajuda da máquina de comunicação da Instituição, contra-atacou: "Vexame", "traição" e "deserção" foram as palavras usadas para qualificar a saída de Marisol (Jorge Jesus) para o Sporting nesse Verão. "Foi uma desonra" o Benfica ter sido "ultrapassado e enganado pelo seu treinador principal", cuja desvinculação "arrastou consigo danos gravíssimos para a honra, o bom nome e o prestígio desportivo" do Benfica. O clube frisava ainda que "não há, praticamente, memória de uma ‘traição’ desta dimensão e relevo".

No segundo ano, houve novas juras de amor entre o señor Ordoñez e Marilu, que foi de novo profícua, ao ter trigémeos (campeonato, Taça de Portugal e supertaça). Só que Marisol planeava voltar à instituição (Benfica) e continuava a envenenar a relação do señor Ordoñez com Marilu.

O terceiro ano tinha tudo para ser o da coroa de glória para o señor Ordoñez, que iria ter, em linguagem ficcionada, o quinto filho varão consecutivo (o almejado penta, algo que só o aristocrata do Norte/Pinto da Costa tinha conseguido). Mas o aristocrata do Norte voltou a tramá-lo. O señor Ordoñez ficou muito desiludido com Marilu, mas, tal como já tinha acontecido com Marisol (e para não repetir o erro que tinha cometido com Fernando Santos), decidiu manter a relação com Marilu.

Este seria o ano da reconquista, dizia-se na Instituição. Só que as coisas não começaram bem, em especial na Europa, onde Marilu, que na época anterior já tinha envergonhado todos os sócios e adeptos da Instituição, ao perder todos os seis jogos da Liga dos Campeões, voltou a claudicar, desta vez na Alemanha (sofreu uma humilhante derrota por 5-1 com o Bayern de Munique).

Tal como já tinha acontecido após o triplo desastre de 2013, com Marisol, todos os principais funcionários da Instituição e amigos do señor Ordoñez lhe diziam que era melhor por termo à relação com Marilu. O señor Ordoñez hesitava sobre o que fazer. É verdade que lhe agradava a postura tranquila de Marilu (embora ela nos últimos tempos andasse mais ríspida, perdendo facilmente a cabeça com os sacanas dos jornalistas, que não a largavam). E agradava-lhe também que estivessem os dois em sintonia em apostar nos produtos caseiros (a formação do Seixal, a jóia da coroa que haveria de voltar a por a Europa e o mundo aos pés da Instituição, como sonhava o señor Ordoñez). Mas parecia que Marilu tinha perdido a mão, como uma cozinheira que não acerta com o tempero.

Alguns dos conselheiros do señor Ordoñez diziam-lhe que talvez até fosse melhor tentar voltar para Marisol, que entretanto fora assediada (e conquistada, mas não de forma muito convicta) pelos xeques árabes. Mesmo à distância de 7200 km, Marisol continuava a fazer olhinhos ao señor Ordoñez, como se comprovava pelas constantes entrevistas que dava. Numa delas, a 16 de Novembro, dizia isto: "Foi o que fiz no Benfica que me projectou no mundo. O bom filho a casa torna. Mas o Benfica tem excelente treinador e tenho de respeitá-lo".

Lá longe, Marisol suspirava por regressar à Instituição e aos braços do señor Ordoñez. E o señor Ordoñez, o que achava deste flirt às claras? "Não adivinho o futuro. A única coisa que poderei dizer é que sou amigo dele. Falamos periodicamente pelo telefone. Especulou-se também muito a situação do Jorge [com o Benfica]. Houve seis meses em que não falámos, posso dizer que a única piada que fiz foi quando ganhámos em Alvalade: ‘Agora acabou. Corre atrás de nós’. Nunca estivemos genuinamente zangados. Ele procurou a vida dele e o Benfica procurou outro treinador para lá estar. Tenho uma boa relação com o Jorge. Não o ponho de lado [para ser treinador], como não ponho outros".

Apesar deste interesse quase descarado sobre Marisol, o señor Ordoñez apressou-se, na mesma entrevista à TVI, a defender a sua dama, isto é, Marilu: "Tem feito um trabalho incrível e consegue ter sempre um plantel competitivo. Tem feito um trabalho fantástico na formação e é um projecto que o Benfica quer manter. O Rui Vitória é o homem certo para o projecto do Benfica. Por minha vontade, garanto que será o treinador do Benfica até ao fim do contrato".

Mas entretanto veio a humilhação na Alemanha (além de duas derrotas no campeonato, com Moreirense e Belenenses). Esta parecia ser a gota de água que iria por termo à relação. O señor Ordoñez reuniu-se com conselheiros e amigos e aparentemente estava tudo decidido: a relação com Marilu estava a fazer mais mal do que bem à Instituição. Era preciso acabar com ela. Mas o señor Ordoñez é uma figura fraca nas questões de coração, e decidiu que deveria dar mais uma chance a Marilu.

Em declarações à nação, justificou as coisas assim: "Neste momento há descontentamento, os resultados não têm sido os melhores, mas Rui Vitória vai continuar a ser o nosso treinador. É possível conquistar todos os títulos em Portugal, e digo-vo que ele, nos dois primeiros anos, ganhou seis títulos. A pesar de ontem um grupo de pessoas estar reunido, depois da reflexão decidi que ele devia continuar. Foi uma decisão amadurecida por mim durante a noite. É o homem certo no lugar certo e vamos ver se o tempo dirá se tenho razão". O señor Ordoñez, que terminou a declaração justificando que na base da tomada de decisão "foi uma luz que me deu", não teve razão. E a luz apagou-se ainda antes do Dia de Reis. Embora contrariado, o señor Ordoñez teve mesmo de acabar a relação com Marilu ao primeiro desaire (e que desaire, pois o Portimonense nunca tinha ganho ao Benfica, em 40 jogos, e logo com dois autogolos, algo que não acontecia há 72 anos).

Aguardam-se pelos próximos episódios nesta novela. E fazem-se apostas sobre quem será o próximo amor do señor Ordoñez ou se Marisol, apesar dos seus caprichos e exigências milionárias, voltará mesmo para os seus braços.

Só uma coisa mais, caro leitor: não se esqueça que esta telenovela dá em todos os canais televisivos. Todos, mesmo! E os episódios podem variar ligeiramente de canal para canal.