Campeão da 3.ª divisão pelo Fátima em 2008-09 e vencedor da Taça de Portugal pelo Vitória SC em 2012-13, a figura de Rui Vitória dá o salto mais apetecível da sua carreira em Junho 2015. Estamos em plena Feira do Livro, no Parque Eduardo VII, e a conversa é só sobre bola. Quem sai, quem entra. No dia 3, tudo se decide num par de horas: Jesus troca o Benfica pelo Sporting e Rui Vitória sai de Guimarães para embarcar numa aventura de sonho.

A estreia corre-lhe mal, a 9 Agosto. É a Supertaça portuguesa e ganha o Sporting de Jesus por 1-0. No jogo seguinte, o primeiro em casa, o Estoril aguenta o 0-0 até aos 73 minutos. Acaba 4-0. Normal, vá. Uma semana depois, cai o carmo e a trindade com o 1-0 do Arouca em Aveiro. O Benfica ainda patina umas quantas vezes até final do ano, sobretudo com o Sporting: 3-0 na Luz (está a sete pontos do primeiro lugar, à 9.ª jornada) e 2-1 após prolongamento em Alvalade (adeus Taça de Portugal). Quando dobra o ano, Rui Vitória está em terceiro lugar, a quatro pontos do Sporting. Curiosidade: acumula três derrotas, como agora.

E agora? È dar a volta ao texto e tudo começa com o Tondela de Petit: 2-2 em Alvalade. O Benfica aproxima-se novamente com o 0-0 do Sporting em Guimarães e salta para a liderança isolada, com dois pontos de avanço, com a preciosa ajuda do solitário 1-0 de Mitroglou em Alvalade. Como se isso fosse pouco, Benfica e Sporting ganham os últimos oito jogos. É um final de época do mais épico que há e o Benfica celebra o tricampeonato com um recorde de 88 pontos. É também o melhor ataque da prova, com 88 golos (em matéria de golos sofridos, 22 contra 21 do Sporting). O aparecimento de jovens como Ederson, Nélson Semedo, Lindelof e Renato Sanches enchem o benfiquismo de orgulho. Sobretudo porque a campanha europeia é visivelmente satisfatória. O 2-1 em Madrid (ainda hoje a única derrota de Simeone em casa na Liga dos Campeões) anima a malta e o apuramento é uma realidade incontornável. Ultrapassado o Zenit nos oitavos, com duas vitórias (1-0 na Luz, 2-1 em São Petersburgo), o Benfica só cai com o Bayern de Guardiola, nos quartos.