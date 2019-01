Oficial: Rui Vitória já rescindiu com o Benfica

O Benfica anunciou ter chegado a acordo com Rui Vitória para a rescisão do contrato que ligava as duas partes."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que formalizou hoje a rescisão do contrato de trabalho desportivo com o treinador Rui Carlos Pinho da Vitória."