A-gaja-que não-percebe-da-bola e o gonçalo-mendismo

Há mínimos a cumprir para não ser um alien durante um Mundial de Futebol. Relato de alguns esforços.

-Maria, podes escrever uma das crónicas sobre o Mundial?

-Mas eu não percebo rigorosamente nada de futebol...

-É essa a ideia.

-Ah, ok.

Como sou responsável, tentei pôr-me a par de uns detalhes, em conversa com colegas, de forma a contrariar a crença alheia na minha proverbial ignorância desta temática. Se era para encaixar na caricatura de gaja-que-não-sabe-da-bola, nenhum problema (calha ser verdade), mas ao menos que fosse com alguma dignidade. Vamos a isso.

-Quando é que começa o Euro? (eram só mulheres, mas mesmo assim toda a gente pareceu estranhar)

-Mundial, é o Mundial.

-Evidente. Eu sei.

Continuei em esforço e vi uns minutos do Portugal/Argélia (penso que terá sido um resumo, mas posso natural e provavelmente estar enganada).

-Descobri que havia ali um Gonçalo Mendes de que nunca tinha ouvido falar.

-Guedes, Guedes. Vais bem, vais... É por aí.

No jogo com Espanha, cujo final vi em directo na TV, já não havia Guedes (ou talvez houvesse), mas havia vários cujos nomes não me diziam nada. Não facilitam a vida a ninguém. Aprende-se que há um Ronaldo e um Pepe que andam por ali há uns anos, e depois aparecem Gonçalos e Bernardos. Alguém me falou num Bernardo.

Perante a tarefa em mãos a aproximar-se, no jogo com Espanha vi um bocadinho em directo (só o final) e posso dizer, com certeza e convicção tão válidas quanto a de qualquer pessoa conhecedora, que o golo do Ronaldo (eu sei bem quem é o Ronaldo, nem que fosse do busto) foi espectacular.



No jogo com Marrocos, dei o máximo: fui ao Colombo, que precisava de ir à farmácia e é ao lado da redacção. Fui muito bem atendida, até porque não estava lá mais ninguém. E rapidamente: tinham posto um dos ecrãs a dar o jogo e tinham, de caras, mais pressa em despachar-me do que eu própria. Quando digo que dei o máximo é porque fui vendo no telemóvel como estava o resultado. Infelizmente, mudou pouco, o que não ajuda ao entusiasmo. Mas tive a enorme delicadeza de não incomodar pessoas com telefonemas durante o jogo. Aprendi isso e outros detalhes da etiqueta nacional-futebolística daquela vez há muitos anos em que fui ao Parlamento num dia de jogo com os Estados Unidos (devia ser Mundial, que certamente não jogam no Europeu) e passei por dificuldades (gozo, chacota e dúvidas abertas sobre o meu patriotismo) com a minha camisola de riscas azuis, vermelhas e brancas que vesti por acaso (juro, para mim era só era uma coisa em estilo navy). "Então mas o que é isso?" Só percebi o que se passava aí à terceira graçola. Agora tomo mais cuidados: "Quando é que joga Portugal?" Há uns olhares, mas nunca fui alvo de agressividade aberta.



Ao longo da jornada, tentei ainda ler as páginas dos jornais sobre desporto (não as dos desportivos, que esses então são todos em estrangeiro), que normalmente passo sem ver (não, nem as gordas). Aí entrei na twilight zone, e confesso que desisti depois de ler os conselhos da mulher de Rui Patrício, a "sexóloga Vera Ribeiro", aos atletas, presumo que ao marido incluído. Fiquei também conhecedora de que os jogadores mexicanos fizeram uma festa à maneira, mesmo sem conselhos profissionais. Se é para isto, prefiro a santa ignorância.



No dia de jogo com Espanha houve uma entrevista em que o entrevistado me perguntou se ia ver o jogo e eu lá admiti que era enfim, agnóstica, em matéria de futebol.

-Quer dizer ateia?

-Não, agnóstica. Não tenho o dom da fé no futebol, nem possibilidade de lá chegar racionalmente, mas enfim, admito a hipótese da respectiva santidade.

Para os outros, claro. E durante o dito jogo com Espanha, a criança mais nova lá de casa (oito anos) demonstrou como está tão mais avançada nesse caminho:

-Tenho fé que ainda vamos marcar. Eu tenho fé.

-Vamos, claro.

O jargão futebolês-religioso é um cerco (é só estar atento,"é preciso acreditar") e o Ronaldo marcou o tal golo. Com tudo isto, se a selecção for à final ou chegar perto ainda vejo um jogo todo, ou quiçá até mais – sei bem que há mínimos a cumprir para não ser um alien, não tendo fé posso fazer companhia, que sou bem-educada. Vi a final do Euro, afinal de contas. O bolo de anos da criança com fé vai ser a bandeira nacional. E escrevi esta crónica. Há esperança, Gonçalo-qualquer-coisa. Para ti, que eu continuo perdida para o futebol. Se ganhares, hei-de celebrar. Posso, certo?