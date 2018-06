O meu príncipe (im)perfeito

Eu sei, parece amaricado - ainda se pode escrever amaricado?! Mas era mesmo assim que eu queria ser. Nem alto nem baixo, gadelha grande ao vento (vejam lá no que isso deu hoje em dia), de cabeça sempre levantada, a jogar com os dois pés, a controlar os ritmos da equipa e dos adversários, a rasgar com passes certeiros qualquer meio campo. E sempre com a baliza – a deles - à vista. Um príncipe da bola de joelhos raspados. Ui, tanto lugar-comum que para aqui vai. Mas era assim mesmo, porque ninguém pensa nisto quando tem 10 ou 12 anos.



Vemo-nos no outro, sem parecer tudo, sem contar tudo. Sem ser tudo. Mas eu era aquele, mesmo sem saber como era Florença ou a vida fora da minha rua. Só a televisão a preto e branco me trazia de tempos a tempos as jogadas de um mago discreto da bola, alguém que nunca quis os Grandes de Itália. É que bem antes de Rui Costa, houve outro príncipe com a marca da Fiorentina. O verdadeiro, aquele que guardei para sempre: Giancarlo Antognoni.



Era só ele que eu queria ser nos campos improvisados da escola e da praceta que ficava nas traseiras da minha rua. Um campo que misturava pedra, alcatrão e terra batida com árvores impedidas de crescer à nascença pela força das boladas. E onde ferviam jogos à tarde com a equipa adversária capitaneada pelo ‘China’ e o ‘Gorila’. Foi assim durante quatro anos, com dois momentos altos nos verões dos mundiais, em 1978 e 1982. Sobretudo neste último, em Espanha, onde a selecção italiana entrou em definitivo para a história depois de um arranque de empates que serviram na perfeição para esconder os trunfos decisivos.



Pois, a equipa azul (ninguém de nós dizia Squadra Azzurra naquela altura) tinha Rossi, Conti, Tardelli, Zoff, Scirea, Cabrini e Gentile – e foram esses que acabaram por ficar para a história do futebol. Só que também lá estava o cerebral Antognioni, o príncipe (im)perfeito. Era o craque frio, discreto, certeiro nos passes mortais e com jeito para os golos caseiros da Série A. Em Espanha, não teve esses momentos. Aliás, nem sequer jogou a final com a Alemanha Ocidental (pois, havia duas) no Santiago Barnabéu. Ficou lesionado no embate com a Polónia de Boniek e foi substituído por Bergomi, que acabou por gozar os aplausos de um estádio rendido aos encantos de uma equipa que já tinha destruído o futebol-espectáculo do Brasil.



A ausência atingiu-me, fiquei chateado. Pelo Antognioni e por mim. Logo naquele dia, a 11 de Julho de 1982, que eu que ia ser ele. Mais uma vez. Ainda pensei que tudo tem um fim, mas na Damaia os jogadores sempre recuperaram mais cedo do que nos palcos mundiais. E isso é o mínimo que só pode dizer da Damaia. Depois de ver a Itália ganhar por 3-1 a Rummenigge e Breitner, saí de casa. O jogo estava marcado e eu vesti por completo quem queria ser. Com um enorme penso no joelho e fita cola-cola a travar qualquer hipótese de escorregadela da protecção encontrei-me na rua com o Miguel, o Edmundo, o Zé Pedro, o Mário Jorge, o ‘Mocho’ e outros.



Ali, nos nossos campos, eles eram agora os franceses Platini e Giresse, os argentinos Passarella e Ardiles, o escocês Dalglish, o Panenka da Checoslováquia, o Madjer da Argélia, o russo Blokhin e os brasileiros Zico, Falcão e Sócrates. Mas Antognioni também estava de regresso para a verdadeira final. Ainda combalido - "Antognioni, Antognioni, Antognioni", pareceu-me ouvir quando tudo começou -, mas pronto a acertar um e outro passe e a adivinhar desmarcações que pareciam mesmo, mesmo, daquelas que se viam na televisão. E lá fui eu, com a t-shirt azul desbotada, para tentar tudo, sobretudo o pontapé-golo não com as Adidas Copa Mundial que eu tanto queria, mas com as velhas chuteiras de pitons de borracha gastos que o meu pai me tinha comprado na sapataria Mazé.

P.S - Antognioni nunca ganhou um campeonato em Itália, nunca aceitou os convites do Milan, da Roma e da Juve. Depois de jogar 15 anos na Fiorentina (fez 341 jogos entre 1972/87) e de marcar 61 golos (ainda é o 5º melhor marcador da história da equipa), o centro campista foi jogar dois anos para o Lausanne, no triste campeonato suíço. Na Fiorentina estava a aparecer outro génio: Roberto Baggio. O velho capitão, esse, retirou-se não tão velho assim, aos 33 anos, depois de uma sucessão de lesões. Nunca mais soube nada dele. Até o ir procurar agora no Google e me apetecer voltar a vestir a camisola azul desbotada. E de calçar as chuteiras que o meu pai me comprou e com as quais dormi duas noites seguidas antes de as estrear nas traseiras da minha rua.