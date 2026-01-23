Operação Saco Azul perto do fim: leitura da sentença marcada para 23 de abril

Está perto do fim a Operação Saco Azul, com a leitura da sentença agendada para 23 de abril. Esta sexta-feira decorre no Juízo Central Criminal de Lisboa mais uma sessão de julgamento, mais propriamente com as alegações finais, e com a presença de Rui Costa. O presidente do Benfica, que falou do mercado de transferências à entrada para o tribunal, surge enquanto representante da Benfica SAD e da Benfica Estádio, arguidas no processo, mas nada mais quis alegar durante o dia de hoje.



Luís Filipe Vieira à chegada ao Campus da Justiça, em Lisboa

Já Luís Filipe Vieira não se apresentou por estar doente, com febre. Neste processo, recorde-se, também o antigo CEO, Domingos Soares de Oliveira, e o ex-diretor-financeiro, Miguel Moreira, se sentam no banco dos réus. O caso remonta a 2017, estando em causa suspeitas de utilização fraudulenta de verbas ligadas ao Benfica para pagamento à empresa informática Questão Flexível. Tudo isto terá envolvido um total de 2,2 milhões de euros faturados às referidas sociedades encarnadas.

O ex-presidente, Soares de Oliveira e Miguel Moreira respondem por três crimes de fraude fiscal qualificada e 19 de falsificação de documento. Já a SAD encarnada foi acusada de dois crimes de fraude fiscal qualificada e a Benfica Estádio de um crime de fraude fiscal, para além de 19 crimes de falsificação de documentos.