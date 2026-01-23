FBI detém ex-atleta olímpico que estava na lista dos 10 mais procurados dos EUA

Canadiano Ryan Wedding, de 44 anos, é acusado de liderar uma violenta rede de tráfico de droga internacional; EUA oferecia 15 milhões de dólares de recompensa em troca de informações que levassem à sua detenção

Ryan Wedding, antigo snowboarder olímpico de 44 anos e um dos 10 fugitivos mais procurados pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), foi detido esta sexta-feira, colocando assim um ponto final numa busca que já durava desde 2024. O ex-atleta, de origem canadiana, era procurado por suspeitas de liderar uma violenta rede internacional de tráfico de droga, além de ser acusado de homicídio. O FBI tinha oferecido uma recompensa de 15 milhões de dólares (cerca de 12,7 milhões de euros à conversão atual) por informações que levassem à sua detenção.



Ryan Wedding

Em comunicado, Kash Patel, diretor do FBI, afirmou acreditar que Ryan Wedding vivia nos últimos tempos refugiado no México sob a proteção do cartel de droga de Sinaloa e atribuiu grande parte do mérito da detenção ao presidente norte-americano Donald Trump.

"Graças à liderança do Presidente Trump e ao seu compromisso com a aplicação da lei a nível global, o DOJ [Departameno de Justiça]/FBI deteve oficialmente, esta manhã, o nosso 6.º fugitivo da lista dos 10 Mais Procurados no último ano. Um agradecimento à Pam Bondi [Procuradora-geral dos EUA] pela procura incessante de justiça, ao Gabinete do Procurador dos EUA em LA e ao FBI de Los Angeles", começou por escrever, dando de seguida mais detalhes sobre a operação: "Ryan James Wedding foi detido no México ontem à noite. Está a ser transportado do México para os EUA através do FTOC [Equipa de combate ao Crime Organizado Internacional] do FBI para enfrentar a justiça."

"O Presidente Trump está a deixar os bons polícias serem efetivamente polícias e os resultados falam por si. Isto acontece logo após o FBI ter aumentado recentemente a nossa recompensa para os 10 Mais Procurados para 1 milhão de dólares, refletindo que estamos mais empenhados do que nunca neste programa e no que ele alcança ao aplicar a justiça. Este é um grande dia para uma América do Norte e um mundo mais seguros, e uma mensagem de que aqueles que quebram as nossas leis e prejudicam os nossos cidadãos serão levados à justiça", acrescenta ainda.

De acordo com a 'BBC', Ryan Wedding deverá ser agora acusado de coação e intimidação de testemunhas, bem como de homicídio, branqueamento de capitais e tráfico de droga.

Comparado pelas autoridades norte-americanas a outros barões da droga internacionalmente conhecidos, como Pablo Escobar e Joaquín Guzmán, o ex-atleta olímpico Ryan Wedding tinha inúmeros pseudónimos: 'El Jefe', 'Giant', 'Jesse King', 'Jesse Conrad King' e 'Public Enemy' são apenas alguns deles.

Enquanto atleta, Ryan Wedding competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002, em Salt Lake City. Em representação do Canadá, o antigo snowboarder terminou em 24.º lugar no slalom gigante paralelo masculino, categoria onde era especialista, com medalhas conquistadas nos Campeonatos do Mundo de Juniores de 1999 (bronze) e 2001 (prata). Depois disso, terminou a sua carreira desportiva.