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Oficial: Artur Jorge é o novo treinador do Cruzeiro

Record 14:25
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Treinador português está de regresso ao Brasil.

Agora é oficial: Artur Jorge está de regresso ao Brasil para ser o novo treinador do Cruzeiro, sucedendo a Tite. O técnico português, que já se despediu do Al Rayyan, do Qatar, através de uma publicação nas redes sociais, assinou um contrato válido até 2027. 

Artur Jorge
Artur Jorge Cruzeiro

"O treinador, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, chega ao cabuloso com contrato válido até o final de 2027. A comissão técnica de Artur Jorge, formada por André Cunha, assistente técnico, João Cardoso, assistente técnico, Tiago Lopes, preparador físico, e Rodrigo Mira, analista de desempenho, também inicia o trabalho no clube nos próximos dias. Que seja uma excelente trajetória, Artur Jorge e comissão", pode ler-se no comunicado do Cruzeiro. 

Artur Jorge é o quarto treinador português a orientar o Cruzeiro depois de Paulo Bento, Pepa e Leonardo Jardim. 

Recorde-se que Artur Jorge treinou o Botafogo em 2024, tendo conquistado o Brasileirão e a Libertadores. O Cruzeiro ocupa neste momento o penúltimo lugar do campeonato, com apenas três pontos conquistados em sete jogos. 

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