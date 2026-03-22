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Oficial: Carlos Queiroz deixa comando técnico da seleção de Omã

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Por mútuo acordo.

A seleção de Omã oficializou este domingo, através de um comunicado nas suas páginas oficiais, a rescisão do contrato do selecionador Carlos Queiroz por mútuo acordo.

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"A Associação de Futebol de Omã anuncia o término do contrato do treinador português Carlos Queiroz, por mútuo acordo entre as partes. A Associação expressa o mais sincero agradecimento e gratidão pelos seus esforços durante esta passagem, e deseja-lhe sucesso e o melhor para o futuro profissional", pode ler-se.

Carlos Queiroz termina assim mais um capítulo na (longa) carreira. O português, de 73 anos, chegou à seleção de Omã em julho do ano passado e orientou a equipa em 11 jogos, nos quais conseguiu quatro vitórias.

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