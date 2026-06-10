O onze de Portugal para o jogo com a Nigéria

António Muchaxo: "O general Ramalho Eanes casou aqui, no Muchaxo. Eu era muito amigo do sogro"
Ana Taborda
Consulte as escolhas de Roberto Martínez para o encontro que está agendado para as 20h45 em Leiria
Portugal defronta esta quarta-feira a Nigéria naquele que será o último jogo de preparação antes do Mundial'2026. Consulte as escolhas iniciais de Roberto Martínez e de Eric Chelle para o encontro que está agendado para as 20h45 em Leiria.
ONZE DE PORTUGAL: Diogo Costa; Nélson Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Diogo Dalot; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Trincão, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.
Suplentes: por definir
ONZE DA NIGÉRIA: por definir
Suplentes: por definir