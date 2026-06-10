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O onze de Portugal para o jogo com a Nigéria

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Consulte as escolhas de Roberto Martínez para o encontro que está agendado para as 20h45 em Leiria

Portugal defronta esta quarta-feira a Nigéria naquele que será o último jogo de preparação antes do Mundial'2026. Consulte as escolhas iniciais de Roberto Martínez e de Eric Chelle para o encontro que está agendado para as 20h45 em Leiria. 

Roberto Martínez cumpriu o 39.º jogo pela Seleção
Roberto Martínez cumpriu o 39.º jogo pela Seleção Lusa/EPA

ONZE DE PORTUGAL: Diogo Costa; Nélson Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Diogo Dalot; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Trincão, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.

Suplentes: por definir 

ONZE DA NIGÉRIA: por definir

Suplentes: por definir 

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