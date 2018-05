Os "encarnados" consideram que "o momento escolhido para a saída desta notícia visa tão-só desviar as atenções de outros processos", numa alusão ao processo Cashball, que envolve dirigentes do Sporting em alegados casos de corrupção desportiva.

O Benfica desmentiu, esta quarta-feira, "total e categoricamente" qualquer envolvimento em casos de corrupção. "É absolutamente calunioso que alguém tivesse invocado o nome do Sport Lisboa e Benfica para qualquer tipo de aliciamento sobre jogadores ou qualquer outro agente desportivo. Trata-se de uma calúnia e de uma difamação", escreveu o clube da Luz em comunicado.



Segundo o Correio da Manhã noticiou esta quarta-feira, a Polícia Judiciária está a investigar um empresário com ligações ao Benfica por suspeita de aliciamento de pelo menos quatro jogadores do Marítimo, relativamente a um jogo da temporada passada.



"A Sport Lisboa e Benfica SAD avançará com os necessários processos judiciais contra todas as entidades e pessoas que de forma leviana atentem contra o seu bom-nome e a sua reputação, e informamos que sobre o caso referido em nenhum momento nos foi requerido qualquer tipo de esclarecimento por parte de qualquer entidade judicial", acrescentam os "encarnados" no comunicado.



O Benfica recordou, ainda, que "em tempo oportuno requereu junto da Procuradoria-Geral da República que se investiguem e que sejam inquiridos todos os responsáveis e entidades ligadas a todos os jogos disputados pelo SLB nestes últimos 5 anos" para esclarecerem se foram "directa ou indirectamente, contactados por alguém relacionado com o SLB com o intuito de favorecer na obtenção de um resultado desportivo favorável". E, acrescenta, se tal aconteceu, para explicaram "qual a identidade do responsável pelo contacto, o teor do contacto e o favorecimento que facultaram".



