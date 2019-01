O legado de Jorge Jesus nas Arábias

Jorge Jesus foi esta quarta-feira afastado do cargo de treinador do Al Hilal após reunião com dirigentes do clube saudita. Foram sete meses de conquistas nas Arábias, entrevistas para Portugal e momentos caricatos em conferências de imprensa. Para trás, o técnico português deixa o Al Hilal ainda em todas as competições e foge a Rui Vitória – o seu sucessor quando trocou o Benfica pelo Sporting e que chegou este mês à Arábia Saudita para treinar o rival Al Nassr.

A saída do Sporting e ida para o Médio Oriente foi anunciada a 5 de junho, menos de um mês antes do ataque à academia de Alcochete e apenas duas semanas antes de ter perdido o 2º lugar na liga e ter perdido a Taça de Portugal para o Desportivo das Aves. Junto aos dirigentes do Al Hilal, Jorge Jesus surge sorridente face ao novo desafio – o primeiro da sua carreira fora do país.

Numa última despedida de Portugal antes de ingressar na nova aventura, o ex-treinador do Sporting marcou presença numa palestra promovida pelo International Club of Portugal e não escondeu a emoção da partida nem que esta sua ida seria uma passagem curta. "Com a minha saída, tenho o objetivo de voltar a Portugal. Para onde, ainda não sei", referiu na altura.





A carregar o vídeo ...



A época de Jesus no comando do Al Hilal começou da melhor forma: uma vitória frente ao Al Ittihad na Supertaça deu-lhe o seu primeiro troféu fora de Portugal e projetou-o para uma primeira metade de época de sonho, com 12 vitórias consecutivas.

Enquanto isso somava entrevistas para órgãos de comunicação em Portugal e momentos em conferências de imprensa. Após um jogo frente ao Al Ahli, no qual o seu Al Hilal venceu, um jornalista perguntou na conferência de imprensa se Jesus estava nervoso durante a partida.

A resposta saiu pronta. Jesus virou-se para o tradutor e disse-lhe "bola, vê lá se dizes bola, como eu digo em Portugal, zero". E acrescentou, com um erro no nome do clube rival à mistura: "Estou habituado a jogar com Reais Madrids e Barcelonas e não me enervo, agora ia-me enervar com o Al Hilal? [Jesus queria dizer Al Ahli]".





A carregar o vídeo ...



Nas primeiras declarações sobre a saída do Sporting, em agosto, Jesus afirmou que, na altura, "não sabia o que queria, mas sabia que não queria ficar" em Alvalade.

"Tomei a atitude que tomei para defender o Sporting. Defendi o Sporting com toda a minha sabedoria e sabendo o que era o amanhã e que o amanhã ia sobrar para mim. A maior parte dos jogadores regressaram e se eu quisesse também podia. Mas depois dessa decisão tomada não poderia regressar", afirmou em entrevista à Sport TV. Isso e o "I love you Jesus", que tanto ouviu de adeptos do Al Hilal.





A carregar o vídeo ...



No entanto, cedo foram divulgadas notícias que o ligavam ao Benfica e à presumível saída de Rui Vitória como treinador das "águias". A confirmação nunca chegou mas Luís Filipe Vieira demorou até o desmentir. Em novembro, numa entrevista ao jornal A Bola, afirmou que "bom filho a casa torna" quando questionado sobre um possível regresso à Luz.

Durante as célebres 24 horas em que foi anunciado que Rui Vitória iria sair do comando de treinador do Benfica - e Vieira "viu uma luz" e decidiu reverter a sua decisão-, Jesus afirmou não ter sido contactado pelos encarnados. Depois, quando foi mesmo comunicada a saída de Vitória, voltou a garantir que não seria o novo treinador.

Mesmo com estas garantias e com o anúncio que Bruno Lage seria o título "a título definitivo" das "águias", o mal-estar entre dirigentes do Al Hilal e Jesus não sanou. O clube árabe queria renovar o atual contrato com o treinador português, para um futuro a longo prazo com Jesus a liderar, mas este não quis comprometer-se.



Pelo meio, não teve muitas cambalhotas desportivas. A não ser esta, durante um jogo frente ao Al Ittihad.





A carregar o vídeo ...





Com mais de meio campeonato cumprido, o Al Hilal de Jorge Jesus encontra-se, neste momento, no primeiro lugar, com 40 pontos em 17 jornadas e apenas um jogo perdido durante a época. Em segundo lugar está o Al Nassr de Rui Vitória, com menos três pontos. Pelo meio, permanece nos quartos-de-final da Taça da Arábia Saudita e da Liga dos Campeões da Ásia.