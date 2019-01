Na segunda parte, a tarefa do Sporting complicou-se: depois de um lance disputado, o macedónio Ristovski queixou-se de uma cotovelada de um jogador do Vitória de Setúbal e acabou expulso por protestos aos 55 minutos.



Os "leões" viriam ainda a conseguir o empate, com o golo a aparecer depois de um toque de génio do holandês Bas Dost aos 80 minutos.



Com o empate, o Sporting atrasa-se em relação aos rivais Benfica e Sporting de Braga, que já haviam vencido os seus jogos nesta jornada. Estão agora com 39 pontos em 19 jornadas, menos quatro que Braga e menos cinco que Benfica. O Porto irá fechar a jornada ainda esta quarta-feira, em casa frente ao Belenenses, podendo aumentar a vantagem para os "leões" em 10 pontos se vencerem.

Sporting e Vitória de Setúbal empataram esta quarta-feira por 1-1, em jogo da 19ª jornada da Liga NOS, disputado no Estádio do Bonfim.Depois da conquista da Taça da Liga no fim-de-semana frente ao FC Porto, foi a equipa de Setúbal a entrar melhor na partida. Aos 23 minutos, um rápido contra-ataque de Cádiz deixou a linha defensiva dos "leões" desprevenida e inaugurou o marcador.