Frederico Varandas criticou duramente a atual direção do Benfica, mais concretamente Luís Filipe Vieira, por um "tipo de dirigismo que há muito devia ter sido erradicado do futebol português". No editorial do 'Jornal Sporting' que estará esta quinta-feira nas bancas, e a que o Record teve acesso, o presidente leonino apela à "capacidade de regeneração" do rival, considerando "lamentáveis" as declarações do líder encarnado após a derrota nas meias-finais da Allianz Cup - quando Vieira referiu que Fábio Veríssimo "não podia apitar mais.""Independentemente do que poderá nunca ser cabalmente esclarecido ou provado, independentemente do que não se apaga, existem processos judiciais em curso com um elemento comum que ninguém, seja em que clube for, quer no Futebol Português: suspeita de violação da verdade desportiva", apontou Varandas, pedindo que se "erradique a cultura serôdia do 'velho dirigismo'" e que "o caudilhismo e as vassalagens acabem de vez."Leia a notícia na íntegra no jornal Record