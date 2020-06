O estranho regresso do futebol visto por dez adeptos famosos

Com o Sp. Braga a uma distância de 14 pontos para a liderança e o Sporting a 18, o título deverá ser decidido entre FC Porto e Benfica (separados por apenas um ponto). As duas equipas ainda têm jogos complicados, a começar já pela visita do FC Porto a Famalicão esta quarta-feira, dia 3 de junho, no regresso do futebol após 86 dias de paragem devido à pandemia de coronavírus.





Mas há outras saídas difíceis para os dragões, como Paços de Ferreira, Tondela ou Braga (numa escaldante última jornada). Já o Benfica, que joga esta quinta-feira, dia4, no estádio da Luz, frente ao Tondela, também vai a campos complicados (Famalicão, Portimonense, Marítimo e Rio Ave). E os dois candidatos jogam (ambos em casa) com o Sporting, que poderá ter uma palavra a dizer na atribuição do título de campeão.

Olhando para as 10 jornadas que faltam disputar na Liga portuguesa, que recomeça a 3 de junho e termina a 19 de julho, a SÁBADO foi perceber quais são as expectativas de 10 adeptos famosos, cinco do FC Porto e cinco do Benfica (casos dos atores Jorge Corrula e Mariana Monteiro ou dos músicos Rui Reininho e António Zambujo).



A ideia foi perceber se alguma das equipas lucrou ou perdeu com a paragem forçada, que influência poderão ter os jogos sem público e como vão festejar em caso de vitória, uma vez que as multidões continuam proibidas. A resposta mais surpreendente? A da humorista Joana Marques, adepta do FC Porto: "Sabe-se lá se o FC Porto e o Benfica não ficam com vários jogadores lesionados e infetados e o campeão ainda é o Sporting ou o Braga?!"



Adeptos famosos do FC Porto



Mariana Monteiro, atriz

Atendeu o telefone à SÁBADO no intervalo das filmagens de uma nova telenovela e mostrou-se surpreendida: "O futebol vai voltar? Não tenho acompanhado muito, mas estou a torcer pelo FC Porto, claro. Espero que façam um excelente resto de campeonato, com muita força mental, porque foi uma paragem grande e agora jogam sem público, o que deve ser estranho", comentou a atriz, de 31 anos. "Ainda não sei se vou ver os jogos na TV, porque estou cheia de trabalho. Se o FC Porto for campeão, como ainda não deve dar para haver ajuntamentos, vou festejar com a bandeira à janela"



Helena Costa, atriz

O regresso do futebol poderá agravar a pandemia de Covid-19, e isso preocupa a atriz, de 37 anos, mãe de gémeas de 10 meses. "Ainda bem que não haverá público, porque foi nos estádios que houve um aumento de casos, nas provas europeias em Itália, Espanha e Inglaterra. O problema é que agora as pessoas vão para os cafés e esplanadas ver os jogos, não sei como vão controlar as coisas para não haver aglomerados", diz. E vai acompanhar o campeonato? "Como o meu marido [o empresário Frederico Formigal] segue os jogos, vou espreitar, alternando com os desenhos animados."



Miguel Guedes, músico

"Torna-se penoso para o adepto ver jogos de futebol confinado em casa ou no carro em forma de drive-in, que parece ser a nova moda", diz o músico, de 48 anos. Mas "é fundamental" que campeonato chegue ao fim. "Isso não acontecer seria dinamite para a confiança do futebol português". Na sua opinião, "estas 10 jornadas, jogadas em pouco mais de um mês, serão uma prova de fogo para o ADN ganhador de FC Porto e Benfica. Poderemos esquecer os mestres das táticas e os colóquios técnico-tácticos dentro de campo. As equipas vão sobretudo lutar com as armas do crer, da vontade e da confiança. E estou convencido que grande parte do sucesso passará por obter bons resultados nos primeiros três ou quatro jogos, porque uma equipa que resiste a dois meses de confinamento e no regresso entra forte e a ganhar, isso poderá dar um balanço ganhador e uma força anímica incrível para esta ponta final do campeonato".



Joana Marques, humorista

"Vai ser um regresso precipitado e atabalhoado e porque tem de ser, sobretudo por causa do dinheiro. Mas, já que estou enfiada em casa há vários meses, vai-me saber bem ver os jogos", diz a humorista, de 34 anos. "Com os estádios vazios, vai parecer aqueles jogos de pré-época, que só vemos para matar saudades dos jogadores e para ver se estão em forma. Mas é estranho porque é uma pré-época que vale um campeonato".



Com os atletas fora de forma e jogos de três em três dias, "não deve haver muita nota artística", e por isso acredita que o FC Porto parte em vantagem: "Isto vai ter de ser ganho no esforço e na garra, e o Sérgio Conceição é o treinador certo, até para potenciar jogadores como Marega". Mas tudo será imprevisível: "Sabe-se lá se o FC Porto e o Benfica não ficam com vários lesionados e infetados e o campeão ainda é o Sporting ou o Braga?!" Joana Marques revela que também vai aproveitar os estádios vazios para "desenvolver o lado coscuvilheiro" e ouvir o que os jogadores dizem.



Já sobre os festejos no caso da vitória do FC Porto, tem pena que não dê para ir ao estádio ("já andava a fazer cálculos para ver qual seria o jogo da consagração"), mas o importante é que os dragões sejam campeões. "O FC Porto já festejou um campeonato às escuras no estádio da Luz, já festejou em hotéis, sem precisar de jogar, por isso espero que agora também ganhe neste campeonato diferente, e que vai ficar na história porque se calhar as pessoas tiveram de festejar nas suas varandas. Em vez de batermos palmas aos médicos e enfermeiros, vamos bater palmas aos futebolistas".

Rui Reininho, músico

Para o vocalista dos GNR, esta época parece inspirada no futebol argentino. "Já houve um campeão de Inverno, que foi o Braga [ganhou a Taça da Liga], e o Torneio Apertura, ganho pelo FC Porto, e agora vamos ver quem vence no Torneio Clausura, que são estas últimas 10 jornadas". O músico, de 65 anos, diz que deverá acompanhar os jogos, mas mostra-se algo "irritado" com o futebol, que acaba por "secundarizar todos os outros espetáculos".



"No meu caso, deixei de ser sócio do FC Porto há muitos anos porque pagava as quotas e depois nunca podia ir ver os jogos porque são sempre à noite, à mesma hora em que estou em palco. Aliás, já aconteceu atrasarmos o começo dos concertos, marcados para as 21h30, 22h, à espera que os jogos acabem. Deviam fazer como em Inglaterra. Não há futebol aos sábados e domingos à noite, salvo uma rara excepção, para salvaguardar os outros espetáculos, seja o teatro, o cinema, a música ou a dança. Mas aqui há uma ditadura das televisões, com a complacência dos clubes, e suas excelências marcam os dérbis e clássicos para a hora que lhes apetece, sem sem importarem com os outros".



Sobre não haver público nos estádios, considera que "os jogos não vão ter graça nenhuma". "É como dizerem à nossa banda: 'vão tocar ali para aquele descampado vazio'. Ou como ir à ópera e ninguém cantar. Duvido é que agora haja nos jogos aquela galvanização quando uma equipa está a perder e nos últimos minutos tenta dar a volta ao resultado, 'empurrada' pelos adeptos, uma espécie de grito de guerra de 'vamos para cima deles'. Mas isto é um PREC, é tudo novo. Só que um jogo sem público não tem a mesma intensidade. Os artistas, e os futebolistas são artistas, gostam (e precisam) de sentir aquela energia e comunhão com o público".

Adeptos famosos do Benfica

Jorge Corrula, ator

"Temos vivido uma realidade muito dura, e vai ser bom o regresso do futebol. O futebol é espetáculo, é entretenimento, não é uma coisa para pensar, e vai ser bom para nos anestesiar desta overdose de realidade", confessa o ator, de 42 anos, que acredita que a paragem forçada do campeonato, devido à Covid-19, poderá ter sido benéfica para o Benfica. "Deu para recuperar jogadores lesionados, como o Gabriel, e para eles limparem a cabeça, depois de uma série de maus resultados e exibições que levaram à perda do 1º lugar. E no caso do FC Porto, teve o azar de perder o Marcano, um defesa-central fundamental, que se lesionou para vários meses. Acho que o Benfica tem aqui grandes hipóteses de corrigir os erros que cometeu e recuperar a liderança".



Sobre a ausência de público, tem visto os jogos da Liga alemã e acha "estranhíssimo". "Até se ouvem as conversas dos jogadores, não sei se vão censurar ou não. Dá vontade de ver os jogos a ouvir música". Esse aspeto da ausência de adeptos poderá ser prejudicial para Benfica e FC Porto, que arrastavam sempre multidões, até nos jogos fora de casa. "Isso poderá jogar a favor das equipas pequenas e dar maior equilíbrio". E em caso de triunfo, como serão os festejos? "Primeiro temos de nos filiar na CGTP ou no PCP, e depois podemos fazer uma Festa do Avante encarnada no Marquês de Pombal. Não serão os Khmers vermelhos, mas os Khmers encarnados a festejar no Marquês de Pombal".



António Zambujo, músico

Quando não vai ao estádio da Luz, prefere ver os jogos em casa, sozinho, por isso "o confinamento não vai fazer diferença", diz o músico, de 44 anos, que está refugiado no Alentejo. Na sua opinião, "o fator psicológico vai ser determinante". "Há sempre medo e insegurança. Os jogadores não são máquinas e sabem que há risco, apesar de todos os testes e cuidados e de serem uns tipos saudáveis". A paragem não foi benéfica. "As equipas não vão ter tempo para atingir a melhor forma. Tenho visto os jogos do campeonato alemão e é tudo muito lento, muito perro, vai ser difícil os jogadores aguentarem os 90 minutos".



José Ribeiro e Castro, ex-deputado

Se os teatros e os cinemas vão poder ter público, se se celebrou o 1º de Maio e vai realizar-se a Festa do Avante, será que os estádios não podiam ter alguns adeptos? Essa é a pergunta do advogado e antigo deputado do CDS, de 66 anos, que sugere uma lotação de 10%. "Em cada jogo em casa fazia-se um sorteio, usando os números dos cartões dos sócios". Confiante na conquista do título, desconfia do Sporting, que o Benfica enfrenta na última jornada. "Há uma rivalidade histórica. E há muitos adeptos do Sporting, e também do FC Porto, que primeiro são anti-Benfica e só depois é que torcem pelos seus clubes".



Margarida Rebelo Pinto, escritora

"Não tenho sentido falta do futebol porque eu, apesar de gostar do Benfica, sou uma adepta muito distraída e desligada", confessa a escritora, de 54 anos, que prefere ver os jogos da seleção, sobretudo em Europeus e Mundiais. "Entendo a paixão que os portugueses têm pelo futebol, é algo fortíssimo, que está no ADN - aliás, se o futebol fosse cotado em Bolsa, valia muito mais do que a Nossa Senhora de Fátima. Mas a mim passa-me ao lado, como canta o Tiago Bettencourt", continua. Aliás, defende que mais do que o regresso do futebol, a prioridade deveria ser a reabertura das escolas. "É muito mais importante, porque se as crianças não estão nas escolas, os pais não podem ir trabalhar. Mas isso não aconteceu porque o António Costa é um político hábil que não quer enfrentar o Sindicato dos Professores. Mas a educação deveria ter prioridade sobre o entretenimento".

Júlio Machado Vaz, psiquiatra

Foi "uma agradável surpresa", mas o psiquiatra e sexólogo, de 70 anos, não sentiu falta do futebol: "Tenho amigos que andaram a ver nas televisões os jogos dos últimos 20 anos mas eu não senti essa necessidade". Sobre não haver público nos estádios, considera isso "deprimente", mas mostra-se preocupado com as possíveis aglomerações para ver os desafios. Aliás, Fernando Madureira, líder da claque dos Superdragões, já avisou que vão estar 200 a 300 adeptos fora do estádio do Famalicão a apoiar o FC Porto.



"Se isso acontecer, em condições que não são aceitáveis, poderá ser preocupante em termos de saúde pública e de disseminação do vírus, apesar de as forças de segurança já terem avisado que vão estar atentas". Embora tenha esperança que o Benfica seja campeão, até porque "foi beneficiado pela paragem, que lhe permitiu recuperar jogadores lesionados", admite que a festa "não terá o mesmo sabor". Aliás, avisa, não lhe chocaria que o campeonato tivesse sido suspenso. "Nesse caso, não diria que se devia atribuir o título de campeão ao FC Porto, porque só tinha um ponto de vantagem, mas não me chocaria se o FC Porto, como é líder, entrasse direto na Champions e o Benfica fosse às pré-eliminatórias".