Notícia Record: Luis Díaz testa positivo à Covid 19 e falha jogo com o Benfica

Baixa importante no FC Porto para o clássico. Luis Díaz testou positivo à Covid 19 e não vai poder dar o contributo à equipa de Sérgio Conceição quinta-feira frente ao Benfica, apurou Record.





O avançado - que esteve em evidência no encontro com as águias para a Taça de Portugal que os dragões venceram por 3-0 - já se encontra em isolamento. Já tinha estado infetado em janeiro deste ano, ficando por esse motivo de fora da partida com o Sporting, da final four da Allianz Cup.Após a Taça de Portugal, FC Porto voltou aos treinos no domingo com os testes feitos nessa altura à Covid-19 a serem todos negativos mas nos mais recentes verificou-se que Luis Díaz estava infetado. Ao que o nosso jornal conseguiu apurar, o FC Porto ainda aguarda pelo resultado de um novo teste PCR para nova confirmação sobre este resultado.Recorde-se que, na sequência do clássico no Estádio do Dragão, o benfiquista Grimaldo testou positivo. O espanhol foi posto em isolamento e falha o reencontro com os portistas. No plantel das águias, o lateral continua a ser um caso isolado.Este encontro é visto por Sérgio Conceição como de grande importância, pelo que esta é uma baixa assinalável. Díaz é aliás o jogador mais valioso do plantel quanto ao valor de mercado. O treinador blindou o grupo de trabalho da euforia que se vive no exterior motivada pelo triunfo na Taça e, sabe Record, está a preparar o reencontro com dentro da perspetiva de esse ser "o jogo mais difícil do ano".Sérgio Conceição não vai fazer hoje a habitual conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o Benfica.