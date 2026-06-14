Conferência e treino da Seleção Nacional cancelados devido à trovoada

A conferência de imprensa da Seleção Nacional, que estava prevista para as 23h00, e o treino, agendado para as 23h45, foram cancelados devido à tempestade em Palm Beach, local onde a equipa das quinas está sediada tendo em vista a participação no Mundial'2026. Como demos conta, uma forte trovoada aproximou-se da zona nas últimas horas, o que levou as autoridades a ativarem um protocolo de segurança que obrigou os jornalistas a abrigarem-se nas respetivas viaturas, mas também levou à alteração dos planos de Portugal.

Depois de chegar ao complexo do Gardens North County District Park, a equipa nacional recolheu para um lugar mais abrigado, seguindo um plano já delineado para este tipo de emergências, acabando por realizar algum trabalho físico num pavilhão.

(Notícia atualizada às 00h40 com a informação de que também o treino foi cancelado)