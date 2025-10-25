Cristóvão Carvalho "muito confiante e feliz": «Acho que vamos ter uma surpresa pela madrugada...»

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Cristóvão Carvalho foi, a seguir a Rui Costa, o segundo dos candidatos a votar no Pavilhão da Luz. Em declarações à comunicação social, assumiu que espera surpresas nos resultados finais.



Cristóvão Carvalho quer um Benfica dominador e promete financiamento de 400 milhões de euros DR

"Acho que hoje é o dia de começarmos a tomar todas as decisões, o dia dos sócios do Benfica. O nosso já foi durante a campanha e debates. Já falámos das nossas ideias, sabem o que pensamos, e as coisas estão a correr relativamente bem tirando uma ou outra coisa. Acho que vai ser um ato eleitoral maravilhoso, iremos ter o maior número de sócios a tomar decisões", começou por referir.

"Sentimos os sócios divididos por projetos. Identificaram bem e acho que vamos ter uma surpresa pela madrugada. Penso que essa surpresa será em candidatos que não são considerados como estando no topo", prosseguiu.

Está a falar de si? "Obviamente. Estou mesmo muito confiante e feliz".

Acha que vai ter mais votos do que dizem as sondagens? "Neste momento tenho 0 votos. Aliás, alguns já terei. Há uma grande vontade de mudança e acho que hoje se vai manifestar".

Quem vai apoiar numa eventual 2.ª volta? "Estou muito confiante que vou a uma 2.ª volta e que vou ter uma votação fantástica".

Caso aconteça, quem irá apoiar? "Falamos nisso depois, para já estou muito confiante".

"Se tivéssemos o voto eletrónico, provavelmente não precisariam de estar à chuva... Mas venham votar. Pede-se ao máximo de sócios que saiam de casa mesmo com esta chuva, são eleições emblemáticas".

Acredita que vai existir uma 2.ª volta? "Isso acredito, sim".

Surpresa... "Acredito que é nos candidatos que, teoricamente, se acha que serão os menos votados".

Vontade de mudança? "Há uma grande vontade de mudança, o Benfica tem de mudar. Mas vamos deixar isso para os sócios. O que tenho ouvido por parte dos sócios? Que querem um Benfica europeu".