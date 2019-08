Cristiano Ronaldo revelou acreditar que João Félix vai estar à altura do desafio que foi a sua transferência para o Atlético Madrid, mas deixou um conselho ao jovem avançado."Acredito muito [que vai triunfar em Espanha]. É um excelente jogador, tem muito para evoluir, como o próprio Bernardo Silva, que já esta mais evoluído. Espanha é um povo diferente e ele tem de ter essa preparação mental. Que possa brilhar mas que esteja preparado mentalmente porque não é fácil", referiu em entrevista à TVI.Na primeira parte da entrevista, Ronaldo considerou que 2018, ano marcado pela acusação de violação de que foi alvo nos Estados Unidos, que caiu já em julho último, foi o pior da sua vida."2018 foi possivelmente o ano mais difícil para mim. Não a nível profissional, mas pessoal. Quando as pessoas metem em causa a tua honra, dói", afirmou o astro luso numa entrevista concedida a partir da sua casa em Turim, Itália, à estação televisiva TVI, que foi hoje transmitida.E reforçou: "Possivelmente foi o [ano] mais difícil que tive. Quando jogam contra a tua honra é difícil. Mas, uma vez mais, foi provado que era inocente."Ronaldo foi diretamente confrontado com o processo que correu nos Estados Unidos por alegada violação a Kathryn Mayorga, há 10 anos, que fez correr 'muita tinta' ao longo do ano passado, mas que terminou há cerca de um mês ,após a Justiça norte-americana ter desistido das acusações, por não poderem ser provadas.Com Lusa