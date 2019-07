O avançado brasileiro Neymar , do Paris Saint Germain, afirmou este sábado que está quase recuperado da lesão sofrida no tornozelo direito, no início de junho, num particular de futebol pela sua seleção."A recuperação está a ir bem. Estou quase 100% recuperado e sinto falta do treino", revelou Neymar, em declarações à comunicação social brasileira, num torneio na Praia Grande, em São Paulo.A lesão contraída ao serviço da seleção 'canarinha' impossibilitou o avançado de disputar a Copa América, vencida precisamente pelo Brasil