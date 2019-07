O Benfica, campeão português de futebol, goleou este sábado a Académica, por 8-0, no jogo de apresentação do conjunto da II Liga portuguesa aos sócios, realizado no Estádio Cidade de Coimbra.O português Rafa (23 minutos), o espanhol Raúl de Tomás (24 e 45+6), um dos reforços da temporada, o argentino Conti (51 e 84), Pizzi (60), o suíço Sefevoric (62) e o marroquino Taarabt (89) marcaram os golos das 'águias'.Antes da estreia oficial, em 04 de agosto, na Supertaça, frente ao Sporting, o Benfica vai ainda participar na International Champions Cup, nos Estados Unidos, onde vai defrontar os mexicanos do Chiuvas (20 de julho) e os italianos da Fiorentina (25) e do AC Milan (28).