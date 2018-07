Quando Geraint Howell Thomas começou a sua carreira profissional no ciclismo, era visto como um enorme talento mas não propriamente na estrada. Depois de ganhar tudo o que havia para ganhar no ciclismo de pista em júnior decidiu trocar a pista oval pelo asfalto. Na sua primeira Volta à França, com apenas 20 anos, ficou em 140º - a quase quatro horas do vencedor da edição. Este ano, foi ele a chegar aos Campos Elísios com a camisola amarela vestida.

O triunfo de Thomas não foi, de todo, o mais antevisto de sempre. O seu papel na equipa britânica Sky era o de gregário – aquele que protege o líder de equipa – do principal favorito à vitória do Tour à partida, Chris Froome. Foi nessa condição que Froomey, como é chamado por Thomas, tinha vencido quatro das últimas cinco edições da La Grande Boucle.

Cedo o aprendiz ultrapassou o mestre e o Robin passou a pedalar à frente do seu Batman. Thomas conseguiu estabelecer-se nos primeiros lugares da classificação geral durante a semana inaugural e, em vez de defender os ataques dos mais directos adversários nas subidas, fez o contrário.

No final do Tour, não houve uma única etapa em que o britânico tenha perdido tempo na montanha para os seus rivais directos – Tom Dumoulin e o seu companheiro, Chris Froome – e chegou a Paris confortavelmente na liderança e com uma vitória no alto do Alpe d'Huez no bolso.

A vitória de Geraint Thomas na Volta à França foi, aliás, a vitória da consistência. Dentro das 21 etapas do Tour conseguiu ficar sempre no top-33 (à excepção da etapa de consagração) e nunca sofreu qualquer azar como uma falha mecânica ou um furo – um completo contraste com o resto da sua carreira.

Os primeiros percalços chegaram quando começou a sua carreira profissional e se mudou, aos 18 anos, para a Academia Olímpica britânica. Uma queda grave na Austrália fez com que perdesse o baço e estivesse meses parado. Dois anos depois, o seu currículo no ciclismo de pista valeu-lhe um contrato profissional com a Barloworld, e a oportunidade de ser o corredor mais jovem do pelotão na Volta à França de 2007 e primeiro galês a participar na prova desde 1967.

No fim, ficou a mais de três horas e 45 minutos do eventual vencedor, Alberto Contador, mas, na sua cabeça, venceu a prova. O ano seguinte era de Jogos Olímpicos e o ciclismo de pista falou mais alto. Em Pequim 2008, foi medalha de ouro na categoria de perseguição por equipas, com direito a recorde mundial e a tornar-se Membro da Ordem do Império Britânico.

A sua carreira com altos e baixos durante as temporadas: no ano seguinte, fracturou a pélvis e o nariz numa queda; em 2010 ingressou na Sky e embalou para a sua melhor temporada até então na estrada, vestindo durante três dias a camisola da juventude na Volta à França. O ano de 2011 foi discreto e Thomas voltou em 2012, com os Jogos Olímpicos a serem organizados em solo britânico, em Londres.

Esse foi, provavelmente, o seu momento mais feliz da carreira até agora: ouro olímpico na perseguição por equipas, recorde do mundo e os britânicos rendidos aos seus pés. Com o coração dividido entre a estrada e a pista - a sua prova preferida é a Volta à Flandres, mas os melhores momentos viveu-os nos Jogos -, Thomas decidiu concentrar-se no seu papel na Sky.

Trabalhador incansável, primeiro de Bradley Wiggins, depois de Chris Froome, destacou-se no Critério do Dauphiné, em 2013, e no Tour, ao suportar uma fractura na pélvis desde a etapa inaugural para colaborar na vitória final de Froome. Actuando sempre como gregário de outros, Thomas nunca tinha conseguido sequer uma posição nos 10 primeiros de uma grande volta, até este domingo.

No ano passado ainda "cheirou" a camisola amarela, vestindo-a depois de vencer o contra-relógio de entrada no Tour mas cedo esse sonho se desvaneceu. À quinta etapa, perdeu o primeiro lugar para o seu companheiro Froome e, quatro dias depois, sofreu uma queda numa descida e foi forçado a desistir por fractura da clavícula.

À partida para a edição de 2018 da Volta a França, o galês de 32 anos surgia mais uma vez como o principal ajudante de Froome e como um plano B, caso o britânico mostrasse alguma rara debilidade na busca pelo quarto triunfo consecutivo na 'Grande Boucle'. Mesmo quando Thomas venceu as etapas 11 e 12 do Tour e estendeu a sua liderança na classificação geral, em jeito de humildade afirmou sempre que "Froomey era o líder" da equipa.

Mas cedo se percebeu que o plano B era mais forte que o plano A e Froome nunca se assumiu como o verdadeiro líder da Sky. Thomas realizou a vitória esperada mais inesperada do Tour – esperada pelas suas competências, inesperada pelas falhas que Froome apresentou – e tornou-se no primeiro galês e terceiro britânico a vencer a Volta à França, depois dos antigos colegas de equipa, Froomey e Wiggins, que durante tantos anos protegeu no pelotão.



Conhecido apenas por 'G' pelos colegas de equipa e por ser o mais reservado e discreto do grupo, Thomas é um ferveroso adepto no que toca a futebol e ao seu clube do coração, o Cardiff City, que foi promovido esta época ao Premier League. Os seus objectivos são agora os Campeonatos do Mundo, uma vez que a Volta à Espanha parece pouco realista devido à coincidência de datas com a sua competição caseira, a Volta ao Reino Unido.