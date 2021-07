Neemias Queta é o primeiro português na história da NBA

Basquetebolista foi escolhido na madrugada desta quinta-feira no draft da NBA pelos Sacramento Kings, na 39.ª posição. Vai começar a carreira profissional onde Ticha Penicheiro brilhou na WNBA entre 1998 e 2009.

Neemias Queta tornou-se esta quinta-feira no primeiro português a ser escolhido no draft da NBA, a liga norte-americana de basquetebol.







Neemias Queta Reuters

O poste, de 22 anos, foi resgatado na 39.ª posição pelos Sacramento Kings, mas a escolha da equipa não significa ainda que o português jogue, tendo agora de conquistar um lugar pela equipa treinada por Luke Walton e que tem como estrelas os bases De'Aaron Fox e Buddy Hield.Formado no Barreirense e depois de um ano no Benfica, Neemias esteve três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies. Este ano, propô-se ao draft, abdicando da última época de basquetebol universitário, e é agora escolhido na nona posição da segunda ronda.

O internacional luso acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo, números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.



E nas redes sociais, Neemias não escondeu que está ansioso para o início de época: "Mal posso esperar por ir para Sacramento. Vamos, Kings!", escreveu o internacional luso, de 22 anos, na sua conta oficial na rede social Instagram, numa publicação acompanhada de duas fotos em que surge com fato de cerimónia.





O português vai iniciar a carreira profissional na mesma cidade em que brilhou Ticha Penicheiro, nas Sacramento Monarchs (1998 a 2009).



A equipa que o escolheu, os Sacramento Kings, partilharam nas redes sociais a reação do jogador à escolha, com direito a um longo abraço à mãe.





Além de Neemias Queta, os Sacramento Kings também escolheram no draft o base Davion Mitchell, da Universidade de Baylor, na nona posição global.

Com Lusa