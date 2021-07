Neemias Queta. Vamos ter um português na NBA?

Filho de pais guineenses, Neemias Queta até começou pelo futebol. Mas tinha mais jeito para jogar com as mãos e com 10 anos iniciou-se no basket do Barreirense. Desde 2018 em Utah, tem 10 equipas da NBA interessadas nele.

A viver nos EUA desde 2018, Neemias Esdras Barbosa Queta, de 21 anos, está muito perto de se tornar o primeiro português a jogar na NBA, a mais importante liga de basquetebol do mundo. Com 2,11 metros, foi considerado um dos melhores jogadores universitários da época e tem agora os olhos postos no draft (realiza-se a 29 de julho), a porta de entrada para o mundo profissional das maiores promessas do desporto. Pelo menos 10 equipas estão interessadas nele, incluindo os Lakers e os Celtics.



Filho de pais guineenses, Neemias Queta nasceu em Lisboa, mas ainda antes dos 3 anos mudou-se para o Vale da Amoreira (Moita). O basquetebol nem era o seu desporto favorito. Gostava de futebol, mas o jeito com a bola nos pés nunca foi tão bom como com as mãos. Como era alto, foi para o Barreirense aos 10 anos.



Só que, como ele próprio admitiu, no início nem era titular. “Os outros miúdos eram melhores do que eu, passei anos a aprender e aprendi lá muita coisa, treinava sempre mais porque sentia que não era tão bom como os outros”, disse ao Mais Futebol. E tinha de fazer 45 minutos a pé para chegar aos treinos no Barreiro.