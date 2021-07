Rui Costa diz que ficou 'perplexo' com prisão de Luís Filipe Vieira

Rui Costa, o atual presidente do Benfica, deu uma entrevista à TVI esta quinta-feira, no qual assumiu a preplexidade de ver Luís Filipe Vieira ser detido e assume querer trazer a "transparência" para o clube.



O antigo jogador do clube da Luz assumiu que a "última vez" que falou com Vieira foi na véspera da detenção do antigo presidente do clube. "Fiquei perplexo, assim como qualquer benfiquista. Jamais poderia esperar que Vieira fosse detido", disse ainda Rui Costa. "Foi uma emoção dramática quando soubemos o que se passava com ele. Claro que desejei que fosse um equívoco. Não escondo que desde jogadores a funcionários foi um abalo completo", disse o antigo jogador que desde que terminou a carreira, em 2008, assumiu cargos como diretor desportivo, administrador da SAD e vice-presidente do clube.



"Quer para ele, quer Benfica, continuamos na esperança que o processo não passe disto. Mas naquele dia foi dramático. Custou até a aceitar a todos o sucedido, demorámos a reagir. Parecia irreal, um filme... A minha esperança, quer para Vieira ou Benfica, é que o processo não passe disto", continuou o presidente interino que nega ter excluído Vieira do seu discurso de apresentação. "Compreendo que para muitos faça sentido, mas Vieira não foi excluído do Benfica, porque isso nunca será feito. A história dar-lhe-á os seus méritos. Mas naquele momento, e como ninguém está acima do Benfica, foi defender o clube de forma intransigente", justificou-se.