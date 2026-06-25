Mundial2026: Portugal deverá ser um dos muitos apurados no 'sofá' do 15.º dia

Na pior das hipóteses seguirá em frente com uma das oito melhores terceiras seleções.

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Portugal deverá será esta quinta-feira uma das muitas seleções a garantir, sem jogar, o apuramento para os 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, o que poderá acontecer logo com o fecho do Grupo E.



Portugal pode apurar-se já hoje para os 16 avos de final AP

Com quatro pontos, depois do 1-1 com a República Democrática do Congo e o 5-0 ao Uzbequistão, a formação das 'quinas' vai, tudo indica, garantir no 'sofá' que, na pior das hipóteses, seguirá em frente com uma das oito melhores terceiras.

A Coreia do Sul (Grupo A) e a Escócia (C) já fecharam com três pontos, o máximo que também poderá ter o terceiro do Grupo I, pelo que basta mais um terceiro fechar com menos de quatro pontos.

Nas anteriores oito participações em Mundiais, Portugal conseguiu chegar à fase a eliminar em 1966 (terceiro lugar), 2006 (quarto lugar), 2010 e 2018 (oitavos de final) e 2022 (quartos de final), e foi eliminado na fase de grupos em 1986, 2002 e 2014.

A exemplo da seleção lusa, também se podem qualificar, sem entrar hoje em ação, Egito, Espanha, Inglaterra e Gana.

No que respeita às seleções que vão jogar no 15.º dia do Mundial de 2026, são certos quatro apuramentos, o primeiro no Grupo E, que se joga a partir das 21:00 (em Lisboa) e no qual a Alemanha já tem lugar assegurado nos 16 avos de final.

A Costa do Marfim (três pontos) está em melhor posição para assegurar o segundo lugar, perante o estreante Curaçau (um), enquanto o Equador (um), segundo da zona sul-americana de qualificação, está obrigado a bater os alemães (seis), que já garantiram a vitória no agrupamento.

No Grupo F, que começa a encerrar a partir das 00:00 (de sexta-feira), os líderes Países Baixos (quatro pontos) defrontam a já eliminada Tunísia (zero), enquanto Japão (quatro) e Suécia (três) seguirão ambos em frente se empatarem entre si.

A partir das 03:00 (de sexta-feira), Austrália (três pontos) e Paraguai (três) também poderão fazer a festa 'anulando-se', enquanto os Estados Unidos (seis), já vencedores do Grupo D, vão tentar replicar, perante a eliminada Turquia (zero), o pleno do México no Grupo A.

Depois 14 dias de competição, e 54 jogos, já mais de metade dos 104 previstos, estão nos 16 avos de final México e África do Sul (Grupo A), Suíça, Canadá e Bósnia-Herzegovina (B), Brasil e Marrocos (C), Estados Unidos (D), Alemanha (E), França e Noruega (I), Argentina (J) e Colômbia (K).

De fora, pelo contrário, já estão República Checa (Grupo A), Qatar (B), Haiti (C), Turquia (D), Tunísia (F), a estreante Jordânia (J) e o Panamá (L).